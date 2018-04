Co ženy zajímá na mužích? Hlavně oči, zadek a ruce

Podle výsledků novozélandské studie, o které jsme nedávno psali (článek si přečtěte ZDE), koukají muži ženám hlavně na prsa či boky a naprostá většina jejich pohledů míří přímo do dekoltu. Upřímně, na to snad ani nepotřebujeme žádný výzkum, to většina z nás dobře zná z každodenní reality. Někdy máme dokonce pocit, že by se nám muži koukali do očí leda v případě, že bychom stály po krk ponořené do vody nebo bychom své přednosti zahalily do nějakého obzvláště pytlovitého hacafraku.

Kam se ale koukáme my ženy mužům? Výzkum na toto téma jsme nikde nenašly, tak jsme se zeptaly přímo vás, čtenářek. V diskusním fóru Kavárnička na našich stránkách i na Facebooku. A výsledek? Na celé čáře to vyhrál pohled do očí, ty nás na mužích zajímají nejvíc a teprve pak se díváme, jaké má ruce či postavu, co má v rozkroku, jaké nosí boty nebo jak je všeobecně upraven.

"Když ho vidím prvně zepředu, tak oči. Když zezadu, tak zadek," shrnuje mínění mnoha z vás Zúza. "Až je to omrklé, jde se na postavu."

Také Alix v tom má docela jasno: "Oči, zadek, ruce - přesně v tomto pořadí."

"Koukám do očí. Ale kdyby to šlo, tak bych se chtěla kouknout, co maj v hlavě," zamýšlí se Šárka.

Od očí po zadek

Oči jste zmiňovaly nejčastěji, hned poté následovaly ruce a zadek.

"Já koukám na to, jaký má tvar rukou," vysvětluje Kath "Nesnáším dlouhé prsty, jakoby ženská ruka. Chlap má být chlap a má mít pazoury. A vlhké ruce, to je taky hnus!"

"Nesnesla bych velkej zadek," přiznává se Karla. "To je konec, i kdyby byl ze zlata, dál se nekoukám. Asi jsem povrchní, ale bohužel přes to vlak nejede."

"Já teda koukám asi nejdřív do očí, vlastně je mi fuk, jaký má vlasy nebo boty nebo oblečení, i když asi nějakej špindíra by neměl šanci," připouští Maruschka. "Při druhém pohledu mě asi zajímají ramena, zadek a nohy. Nelíbí se mi chlapi s placatým nebo rozkydlým zadkem nebo nohama do x, přijde mi to takové nemužské."

Úsměv, zuby, boty... a rozkrok

Zkrátka, my ženy se s jedinou tělesnou partií jako muži rozhodně nesmíříme. Některé z nás nedají dopustit na úsměv, další se zajímají o velikost a čistotu bot, jiné sledují kvalitu zubů nebo "bouli" v rozkroku. Tak trochu to připomíná taktiku nákupčího na koňském trhu.

"Já koukám nejdřív na zuby, musí je mít pěkné a taky na ruce a nehty," přiznává Vikina.

A LuckyCZ dodává: "Nevím proč, ale u chlapů nejdříve koukám na boty. Může být sebekrásnější a charismatický, ale pokud má na nohách sešmajdaný, odřený a špinavý boty, tak už pro mě není zajímavý. Jinak dále jsou to samozřejmě oči a úsměv."

"Já koukám na úsměv, zaujme mě hlas. No a když sedí, tak se bezostyšně přiznám, že mi TAM pohled taky zalétne," svěřuje se Zuzikku.

Co prozradí nos?

Nebyly bychom to ale my ženy, abychom se prvoplánově spokojily pouze s vizuálním dojmem. Jelikož se často řídíme svou intuicí, šestým smyslem nebo prostě nedovedeme koukat jenom očima, jsou pro nás důležité i další vjemy. Třeba pro Michaelu je víc než krásná postava nebo tvář důležité charisma, Jana zase svůj mužský protějšek prostě očuchává: "Oči, ruce a pak se koukám hlavně nosem. Když mi smrdí, může být třeba miliardář, nezajímá mě," prohlašuje.