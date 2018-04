Co vás čeká v roce 2010? Vdavky i přepracování

Beran (21. 3.–20. 4.)

KARIÉRA: I v kariéře se má spěchat pomalu. Když se v 2. lednové dekádě Jupiter posune do Ryb, budete mít dojem, že se ve vašem životě vše zastavilo a nic se neděje. Nenechte se mýlit! Velký třesk nastane 6. června. Do vašeho znamení se dostane Jupiter a potrvá až do začátku září. Zbytek roku strávíte sčítáním zisků a vytvářením plánů pro budoucnost.

VZTAHY: Saturn vám celý rok prochází sektorem smluvních vztahů, a tak si moc neužijete. Manžel/ka ví dřív než vy, co zamýšlíte, a pokud usoudí, že to ohrožuje vztah, dokáže vám v tom zabránit. Pro navazování nových známostí bude příznivý březen a přelom června a července. Zjistíte, že můžete prožívat štěstí v lásce v podobě,v jaké si přejete.

Býk (21. 4.–20. 5.)

KARIÉRA: Dosud jste pomáhali vy kamarádům, teď začnou pomáhat oni vám. Příval možností, na které vás upozorní nebo vám je rovnou přihrají, začne 18. ledna a potrvá do začátku června. Prázdniny si naplánujte dlouhé a příjemné, nic nezmeškáte. Příležitost k dotažení plánů přijde počátkem září a vydrží do konce roku.

VZTAHY: I když byste chtěli, nemáte si na co stěžovat. Vše se odehrává podle vašich představ, pracovní i soukromé vztahy jsou v pořádku. O lásku se postará duben a přelom července a srpna, kdy potkáte člověka, který bude hrát ve vašem životě důležitou roli. Opatrnost je třeba od druhé poloviny září do začátku listopadu, kdy můžete trpět neopodstatněnou žárlivostí.

Blíženci (21. 5.–21. 6.)

KARIÉRA: Až do červnové dekády se sektorem komunikace pohybuje Mars, a tak musíte pořád mluvit. Své kvality se nebojte prosazovat, protože nikdo jiný to neudělá. Ku pomoci se vám postaví i Saturn – potkáte člověka, který s vámi po pracovní stránce nemá zdánlivě nic společného, ale pomáhat vám bude velkoryse a nadšeně.

VZTAHY: Na počátku roku s láskou nepospíchejte, máte sklon se zamilovat do člověka, který vaši lásku z nejrůznějších důvodů opětovat nemůže. Lépe bude v létě, kdy se rozhodnete, že nebudete nic lámat přes koleno. Ve chvíli, kdy city nebudete brát až tak vážně, se najde někdo, kdo vás bude přesvědčovat, že on stojí za to, abyste svůj přístup změnili a slíbili mu trvalou lásku.

Rak (22. 6.–22. 7.)

KARIÉRA: Pokud chcete jet na hory, musíte hned na počátku ledna. Ve chvíli, kdy se Jupiter dostane do Ryb (18. ledna), už musíte být zpět a ve formě, abyste nepropásli ani jednu z hojných šancí. Pokud má vaše práce něco společného s cestami, vyrazte tam, kde je vás potřeba. Získané peníze vám umožní život, o němž jste dosud jenom snili!

VZTAHY: Pluto je v opozici, Saturn vám tvoří na Slunce kvadraturu a od konce května do poloviny srpna na vás tlačí i Uran. Největším nebezpečím pro vztahy je nedostatek trpělivosti. Osobní či pracovní partneři se nezmění. Vše zůstane při starém. Pokud si namlouváte, že byste s jiným partnerem tyto potíže neměli, je to politováníhodný omyl.

Lev (23. 7.–22. 8.)

KARIÉRA: O budování nové kariéry neuvažujte, budete mít dost práce s udržením toho, čeho jste dosáhli dosud. Nezaškodí, když si nenápadně ohlídáte možnou konkurenci. Pokud máte šanci změnit práci tak, aby více odpovídala vašim představám, udělejte to v létě, kdy jsou ostatní na dovolené a nenajde se nikdo, kdo by vás ohrozil.

VZTAHY: Pokud jste vloni měli pocit, že stačí, abyste se usmáli, a všichni vám padnou k nohám, letos to tak jednoduché nebude. U nohou budete mít sice spoustu ctitelů, ale ten/ta vytoužený/á dává najevo ostentativní nezájem. Můžete využít Marsu, který do začátku června prochází znamením, a dotyčnému dát najevo zájem způsobem, který mu dokáže, že o vás pochybovat nemůže a nesmí.

Panna (23. 8.–22. 9.)

KARIÉRA: Budete rádi, že vám sebeovládání nedělá potíže a umíte se v zájmu dobré věci vzdát aktuálního požitku. Je potřeba, abyste počítali každou vydanou korunu. Pokud máte stálou práci, neměňte ji. Snažte se za každou cenu udržet to, co máte, a do ničeho nového se nevrhejte.

VZTAHY: Vzhledem k Jupiteru, který nejdříve vaším partnerským sektorem doslova proletí, aby se do něj v září vrátil a pobyl tam až do konce roku, je vysoce pravděpodobné, že se vaše vztahy ustálí a nabudou jasných kontur. I když na začátku roku budete sama přesvědčena, že je na svatbu čas, může poslední třetina roku vaše rozhodnutí změnit tak, že se ještě do Silvestra se svým partnerem přece jen vydáte před oltář.

Váhy (23. 9.–22. 10.)

KARIÉRA: O kariéru a její prohloubení se bát nemusíte. Rok není vhodný pro začátek v práci v novém oboru, s nímž nemáte zkušenosti, ale pokud pokračujete v tom, co jste dělali, sklidíte úspěch. Kromě obvyklých příjmů vám přibudou peníze za poradenskou činnost, díky zapojení bystrého rozumu a zdravé opatrnosti.

VZTAHY: Loni jste u opačného pohlaví měli úspěch, ale letos tomu až tak nebude. Veškeré vztahy procházejí stadiem stabilizace a vy se musíte chovat tak, abyste ji spíše udržovali, než rušili. Pokud však chcete přece jen prožít chvíle, kdy se budete cítit milováni, potkají vás na rozhraní ledna a února, v prvních dvou májových dekádách, v srpnu a hlavně v listopadu, kdy budete v lásce triumfovat.

Štír (23. 10.–22. 11.)

KARIÉRA: Nebojte se o ni. První pozitivní signály, že se věci mění podle vašich představ, se objeví v polovině ledna a budou trvat do června. Nesnažte se však věci uspěchat násilím. To, co jste nestihli, můžete nechat přes léto uležet. Další série příležitostí začne v září. Do konce roku se sice nezastavíte, ale dokážete mimořádné věci.

VZTAHY: Stačí, abyste jen trochu dali najevo, že vás samota tíží, a hned se najde někdo, kdo vás bude chtít pobavit a samoty zbavit. Chybu můžete udělat jen v případě, kdy sami zakřiknete hlas zdravého rozumu a vrhnete se do náruče někoho vzrušujícího, ale pro normální život nevhodného. Jde o hazard, k němuž budete mít sklon od poloviny září až do konce roku a jehož byste mohli trpce litovat.

Střelec (23. 11.– 21. 12.)

KARIÉRA: Do akce se vrhněte hned na počátku ledna. Co nestihnete v prvních dvou týdnech, se pak potáhne tak, že vám zkazí celé jaro. Šanci pro vylepšení dostanete, až se ostatní budou chystat na dovolenou. Vy si ji možná neužijete, protože mezi červnem a zářím se bude rozhodovat o vašem dalším pracovním osudu a vy musíte být u toho.

VZTAHY: Ohledně citů hvězdy neslibují zásadní změny, ale ve vztahu se nudit nebudete. Kvantitu musíte nahradit kvalitou a místo smečky ctitelů mít jednoho partnera, s nímž budete ve vztahu. Ten je ze stejného těsta jako vy, takže se klidně může stát, že překonáte svůj strach ze závazků a začnete uvažovat, že byste si ho mohli do života pustit natrvalo.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.)

KARIÉRA: Myslíte si, že byste mohli skály lámat, ale mějte na paměti, že den má jen 24 hodin. Váš vládce Saturnu se nachází v sektoru kariéry, a tak máte tendenci nabrat si dvakrát tolik práce, než jste schopni zvládnout. Na jaře a na podzim by to neměl být problém, ale v létě byste za podobné přetížení mohli zaplatit i zdravím.

VZTAHY: Rok, kdy vás planety donutí, abyste překonali svou lásku k samotě. Budete navazovat nové pracovní i soukromé vazby, staré prohlubovat. Během roku se vás budou často ptát na názor, protože to, co si myslíte, je pro vám blízké lidi důležité. Víc času si udělejte na partnera, který by v létě neměl mít dojem, že je pro vás důležitější práce než on.

Vodnář (21. 1.–19. 2.)

KARIÉRA: Zapomeňte na bouřlivé oslavy Silvestra! Na Nový rok musíte být čilí a svěží – jen tak zachytíte poslední pozitivní vliv Jupitera. Rok věnujte propracování toho, na čem vám záleží. Během jara byste se měli věnovat vylepšování jazykových znalostí. Přes léto budete hodně mluvit a komunikace v cizích jazycích se vám nevyhne.

VZTAHY: Prožíváte příjemné období. Loni jste nabyli sebevědomí a uvědomili si, že podoba vašich pracovních i soukromých vztahů závisí jenom na vás. Nahlas řeknete, co od vztahu vyžadujete, a nenapadne vás, že by s tím protějšek nesouhlasil. Je to pravda. Je vámi a vaším téměř královským projevem fascinován tak, že se na odpor nezmůže, i kdyby moc chtěl.

Ryby (20. 2.–20. 3.)

KARIÉRA: Hvězdy stojí na vaší straně a je jen na vás, zda a jak jejich pozitivního vlivu využijete. Jupiter vám ve všech směrech ulehčuje práci a stará se, abyste za svou námahu sklidili náležitou odměnu. První peníze za to, co jste dělali na jaře, navíc dostanete už v létě, což posílí vaše sebevědomí a neobyčejně příznivě ovlivní i vaše konto.

VZTAHY: Změnám se nebraňte, protože jsou víc než pozitivní. Pokud se na počátku roku rozloučíte se starou láskou, bude vás bolet srdce, ale zvítězí pozitivní myšlení. Koncem ledna vám dojde, že jste se osvobodili od tíživých závazků a konečně můžete začít stavět život na pevnějších základech. Na novou lásku nespěchejte, stačí počkat do léta a ona se přihlásí sama.