Co takhle oslavit menstruaci? Třeba něžným sexem

David, 29 let

Nevadí mi, když si partnerka řekne při sexu o něco, co se jí líbí. Naopak často je to pro mě návod k prožitku korunovanému úspěchem. Ale mám své hranice, za které nejdu. Když mi jednou jedna partnerka navrhla styk během její menstruace, odmítl jsem.

Lenka, 38 let

Teoreticky mi nevadí v této situaci sex ve sprše nebo ve vaně, ale jinde ne. Vadí mi řešit ty věci předtím - zajistit, aby se nikde nenašpinilo a následně uklízet. Ale prakticky u toho nechci myslet na to, že krvácím a že to partnerovi třeba nemusí být úplně vhod. Nedokážu se uvolnit a tím pádem si to ani neužiju. Takže vlastně jsem asi proti. Maximálně ještě tak nekoitální aktivity, při kterých můžu mít tampon.

Hana, 40 let

Je to divný, ale pozoruju u sebe na začátku menstruace velkou chuť na sex. Ptala jsem se pár kamarádek, protože můj muž na mě koukal jako na blázna, ale tak silně jako já to nepociťují.

Martin, 38 let

Našel jsem člověka, kterého chci "sežrat " se vším všudy. Je pro mne čistej, voňavej a krásnej v každé situaci…A tak se i "špinavé" věci zdají "čisté". Mé dosavadní tabu je minulostí a o to víc získalo na atraktivitě. Líbí se mi souložit s partnerkou a vzrušovat ji i jinými technikami, když menstruuje. A co je nanejvýš důležité, jí také. Ze všech tělních tekutin je krev "nejvíc". Je to vzrušující: krev vytékající z nejintimnější části ženského těla…. To je prostě absolutní a totální věc.

Petra, 40 let

Nikdy bych si nepomyslela, že moje vlastní krev na penisu je něco vzrušujícího, ale už je to tak. Co na penisu, i na tváři má grády! A vlastně všude na těle. S minulými partnery by tohle byla věc naprosto nepřípustná, ale s tím pravým se hranice posouvá a možná úplně vymizela.