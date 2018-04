Co si muži přejí od Ježíška? Plachetnici i mop, přiznávají v anketě

Štěpán Hykš (24), režisér: Co bych si přál k Vánocům? Pro mě a mé blízké je tahle otázka vždycky pořádný problém. Nejraději dostávám naprosté zbytečnosti, které bych si nikdy sám nekoupil. Vznikají tak však celkem bizarní dárky, se kterými nevím, co dělat. Ale kolekce oblíbených filmů nebo stylový doplněk potěší vždycky. Jen už prosím nekupovat žádné zážitky, jako jsou tantrické masáže a podobně!

Petr Tůma (28), pracovník distribuce: Na Vánoce moc nejsem a na dárky už vůbec ne. Tomu pak také odpovídají moje přání. Chtěl bych mikrovlnku, nový mop a závěsy do ložnice.

Vratislav Svoboda (51), finanční analytik: Přál bych si nějakou pěknou vázanku. Vlastně bych chtěl novou a dobrou kytaru. Tu si přeji snad už 20 let. Ale protože bych si ji musel sám vybrat, tak snad proto se nikdo nenašel, kdo by do toho šel.

Jindřich Křeček (37), podnikatel: Přál bych si plachetnici. Opravdová to asi nebude, ale na dálkové ovládání mi stačí.

Ivan Koudelka (56), manažer: Mám několik přání. Líbila by se mi dovolená v nějaké exotické zemi, například na Kubě nebo v Asii, abych se mohl plně uvolnit ze stresující doby. Další věci už ale zdaleka nejsou tak spektakulární. Chci jen trochu pohody, setkat se v klidu s dětmi a dalšími přáteli v příjemné vánoční době. To, co člověk potřebuje, si musí stejně zařídit sám.

Viktor Kamenický (31), voják z povolání: Asi nic zvláštního. Přál bych si pánský parfém, košili k obleku, sportovní obuv, nějaká trička, džíny a také elektronickou čtečku knih.

Jiří Kaliba (85), důchodce: Nepřeji si žádné materiální dárky, těch už jsem za svůj život nashromáždil tolik, že je ani nemám kam dávat. Chtěl bych, abych byl zdravý, abychom se ženou mohli zase vyrážet na výlety a abychom dál měli v rodině dobré vztahy.

Miloš Macák (35), pracovník IT oddělení: S dárky je to se mnou špatné, obvykle si nic nepřeji. Letos jsem si nechal koupit deku a karafu na červené víno. Jinak si všechno kupuji sám, teď například LCD monitor a potom outdoorovou kameru. Obecně mám radost z jakéhokoliv vybavení do přírody.

Rudolf Smichovič (25), programátor: Co bych od Ježíška doopravdy chtěl, je nová verze čtečky Amazon Kindle a pak nějaký zážitek. Jako třeba jízdu ve ferrari. Od přítelkyně určitě dostanu spodní prádlo Styx, tak na to se také těším.

Petr Petr (44), podnikatel: Přál bych si pod stromečkem najít nějaké kvalitní červené víno a oblečení na kolo. Takže dohromady nic speciálního.

Bořivoj Nešpor (62), invalidní důchodce: Co bych si přál? Tak například trekové hole, abych se konečně začal zbavovat nadváhy, elektrickou vrtačku na domácí kutění a ještě třeba nějakou hezkou knihu, nejlépe z historie.

Jan Novák (23), student: Moje vánoční přání je dost nereálné, ale takových přání je jistě spousta. Chtěl bych, aby se společnost o trochu zlepšila, a to konkrétně ve vzájemných vztazích. Proč se nepoučit z jiných kultur a nebýt mezi sebou přátelštější, nepodezřívat jeden druhého a vidět vše spíše z té špatné stránky? Kdyby každý z nás jen trochu chtěl, určitě by mezi námi panovalo více optimismu, který by se jistě projevil v mnoha všedních situacích.