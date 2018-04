Co na to stylistka? Vyfoťte se v oblíbeném oblečení

pošlete foto Kvalitní fotografie celé postavy o minimální šířce 600 pixelů zasílejte na adresu ona@idnes.cz. Pokud nebudete chtít, neuvedeme u fotografie vaše jméno a můžete si nechat poradit pod přezdívkou.

Prvních pět čtenářek už "zkouškou ohněm" prošlo a tady je výsledek. Najdou odvahu i další? Abyste poslaly do redakce k posouzení fotografii ve svém oblíbeném oblečení, k tomu jsme vás vyzvali v článku o mladých módních blogerkách. Tým stylistů opatřil fotografie radami a zajímavými postřehy.

PATRÍCIA PETRÍKOVÁ

Na outfitu Patrície je na první pohled vidět, že se v módních trendech vyzná. Bod má za kombinaci výrazných pánských doplňků jako je slaměný klobouček a kšandy. Jejich skvělým protikladem je odvážná červená rtěnka a perlové náušnice. Jediné, co bychom této stylové slečně vytkli, je absence bot, bez kterých není žádná kombinace kompletní. V létě si k takovému oblečení může vzít jednoduché kožené gladiátorky, v proměnlivém jarním počasí polobotky ve stylu britských gentlemanů zvané oxfordky.

MONIKA HEINO

Monika nám poslala svou oblíbenou zimní verzi, která se skládá z tvídového kostkovaného kabátku, tmavé košile a džínsů zastrčených do jezdeckých kozaček. Tato osvědčená klasika vůbec nevypadá špatně, ale k úžasnému kabátku s koženou přezkou by se skvěle hodily spíš hnědé kozačky. Díky nim byl celek nepůsobil tak tmavým dojmem. Na jaro bychom Monice doporučili nosit světlejší barvy, slušely by jí například trendy pudrové odstíny.

DOUBRAVKA NEKVASILOVÁ

Doubravka miluje metalické barvy a výrazné šperky. Jednotlivě vypadají tyto prvky velmi efektně, ale společně se mohou trochu přebíjet. Což je případ i tohoto stylingu, který má ale povedený základ v podobě černo-zlatých šatů s žabičkově řešeným živůtkem a jednoduchou černou kabelkou. Bohužel ale masivní orientální náušnice, šála s flitry, která by se spíš hodila k nějaké večerní toaletě, a zlatá sponka ve vlasech celý dojem značně kazí. Méně by v tomto případě jednoznačně znamenalo více!

LADISLAVA ŠPERNAKOVIČOVÁ

Sympatická Ladislava má nakročeno k velmi stylovému vkusu, ale pokud chce působit doopravdy chic, měla by se vyvarovat několika zásadních přešlapů. Ke khaki bundě by lépe vypadal barevný šátek, nejlépe v podobném odstínu, v jakém má boty. Kotníčkové kozačky jsou mimochodem nejpovedenějším prvkem této kombinace. K nim by se hodil i stejně barevný pásek, který by ale měl být rozhodně širší, než jaký Ladislava zvolila.

DARIA



Dariu musíme pochválit, jak zvládla kombinaci barev kousků ze svého šatníku. Šedá a pudrově růžová se k sobě báječně hodí. Černý lak na nehty je skvělou třešinkou na dortu celého stylingu. K šedým legínám s leopardím potiskem by ale lépe vypadal bílý užší top jen v mírně prodloužené délce, který by celý outfit projasnil a dodal Darjiné siluetě výraznější kontury.