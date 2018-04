Co na mužích opravdu není sexy

Vizuální potěšení skýtá každé z nás naštěstí trochu jiný typ muže. Někdo preferuje větrem ošlehaného horala, některým imponují rachitičtí intelektuálové, umíme se pohádat o to, jestli je lepší blond, nebo latino typ. Roli hrají i spousty maličkostí, dlouhé versus krátké (případně žádné) vlasy, kytara nebo klávesy, ochránce nebo objekt vhodný k opečovávání. Prostě v ohledu "krásy na první pohled" těžko radit, protože každá z nás by radila něco jiného. Nicméně se překvapivě shodneme na tom, co všechno sexy doopravdy není. Milí muži, když se budete řídit následujícím desaterem, neslibujeme vám, že vám ženy začnou houfně léhat pod nohy. Zato si dovolujeme tvrdit, že vybraná oběť aspoň nevymaže vaše číslo hned po první schůzce.

1. Neunavíš ženu řečmi svými

Přestože Petra Paroubková měla pravdu, když pronesla svou legendární větu o mužích a sexy mozku, platí to jen částečně. Tedy platí, že nám imponují chytří muži s rozhledem, ale nesmí svou chytrost a ještě hůř "chytrost" a navíc "důležitost" ventilovat neustále. My potřebujeme v dialogu dostat větší prostor než jen na "Vážně?" a "Ještě že tě svět má". Jakmile narazíme na muže, který se zároveň vyzná v letadlech z 1. světové války, sám se pasoval na sommeliéra roku a údajně si tyká s polovinou vlády, v hlavě se nám rozsvítí červený varovný signál. Pozor, Brouk Pytlík! Pánové, když už si chcete brát příklad ze sekorovské klasiky, volte raději Ferdu Mravence. Sice není sexy, ale alespoň neodpuzuje.

Co taky zabírá "Chlap v bílém tričku a dobře padnoucích džínách, který je úplně bos."

(Marie, 35 let)

2. Neotrávíš vtipem svým

Humor je důležitý, ale jen když je správně nadávkovaný, vyváženě rozložený a vtipný. Atraktivní není, když jeden vtip střídá další, všechny jsou košilaté nebo trapné, když se sám hlasitě smějete vlastním fórům a když si děláte legraci ze všech ostatních, ale nikdy sám ze sebe. Naopak sebeironie a sarkasmus, historky s dobrými pointami a originální vtipné nápady (pozor, neplést s žertovnými!) udělají i z Quasimoda chlapa, kterému jsme ochotny věnovat víc než jednu večeři.

Co taky zabírá "Muž, ke kterému můžu vzhlížet, i když zrovna nemá dva metry, a kterého mám za co si vážit, i když zrovna nepřehazuje prachy vidlemi."

(Lucie, 41 let)

3. Penězi oslňovati nebudeš

Přestože starý bonmot praví, že charizma chlapa je v jeho peněžence, nevěřte tomu. Ne že bychom houfně preferovali výhradně sociálně slabé, ale co je moc - to je příliš. Okaté ovívání zlatou VISA kartou, ostentativní pohrdání "příliš obyčejnými věcmi" a chápání každého stadia vztahu jako obchodu "něco za něco" (já tobě večeři - ty mně postel, já tobě apanáž - ty mně manželku) je pro normální ženu velmi nepříjemné. Přiznáváme, že zvlášť ve stadiu namlouvání je příjemná galantnost i v otázce placení (cítíme se dobývány) a občasná květina udělá radost, ale přijít na druhou schůzku s parfémem za 3 000 Kč je moc.

4. Nebudeš svalům věnovat větší pozornost než nám

Vypracované tělo je v pořádku. Velké břicho či masivní pozadí rozhodně není nic, za čím bychom se na ulici otočily. Ale! Jsme ochotné všechny tyto nedostatky vymazat z mozku tak, že je v normálním kontaktu prostě nevidíme, pokud má dotyčný jiné trumfy v rukávu. Naopak jestliže náš potenciální objekt touhy nemluví o ničem jiném než bench pressu a je ochoten vyměnit společné jarní víkendy za triatlonové šílenství, instinkty velí: Rychle pryč!

Co taky zabírá "Chlap, který není mladík, a přesto jeho tvář neztratila výrazné rysy, pokud je kdy měla!"

(Marcela, 42 let)

5. Nebudeš si libovati v podivných osloveních

Každá z nás má jméno a za ta léta, která s ním žijeme, jsme si na něj zvykly nebo se nám podařilo vnutit okolí oslovení, které nám sedí víc. Od milovaného člověka jsme ochotny slyšet i na Miláčku, Srdíčko... Nikdy, nikdy v nás oheň vášně nezažehnou výrazy jako dračice, roštěnka, přítule, kotě nebo zlobidlo. U zaběhnutých párů je v kategorii nepřípustných výrazů pojmenování Stará a Mamko.

6. Základní hygienu udržovati budeš

Nedbalá elegance za žádných okolností neznamená nedostatečnou péči o dutinu ústní a absenci mýdla, šamponu, deodorantu a pracího prášku v domácnosti muže. Milou nadstavbou pak bývá užívání příjemného parfému v příjemném množství.

Co taky zabírá "Muž, který kouří dýmku nebo doutník."

(Jitka, 38 let)

7. Na detaily mysliti budeš

I ten nejkrásnější muž s dokonalým tělem vypadá nemístně a asexuálně nahý v ponožkách. Tak to prostě je. Stejně odrazující je vidět svůj sexy symbol obutý v manšestrových papučích nebo v kombinaci tepláků vytažených nad pas a bílého nátělníku. Co se dilematu trenýrky versus slipy týče, tam jsme my ženy rozděleny na dva takřka vyrovnané tábory (lehce převažují milovnice trenýrek). Obě skupiny se však shodují na tom, že cokoliv je lepší než památeční prádlo, přes které je už samou zchátralostí vidět.

8. Své tělesné potřeby ovládati budeš

I v harmonickém letitém vztahu, tím spíš při počínajícím pokusu o totéž se snažte veškeré své nepříjemné tělesné potřeby držet před námi na uzdě. V bytech i restauracích jsou toalety, kam se se svými pnutími můžete zavřít. A když už se vám nepodaří umlčet své tělo, aspoň to nekomentujte.

Co taky zabírá "Když muž s přijatelnou postavou do půl těla nahý seká dříví."

(Anna, 32 let)

9. V posteli ženu jako partnerku viděti budeš

Jestliže máte rádi partnerský sex, musíte se k ženě chovat, jako že tam s vámi je celá, ne jen její část. Vyplatí se myslet na to, jak dámě důvěrné chvíle zpříjemnit, protože stejnou snahu pak projeví i ona. A v déle trvajících vztazích aspoň čas od času opusťte naučenou "stezku slasti". Žádná žena nefunguje na zmáčknutí tří pokaždé stejných tlačítek. Svoje sexuální fantazie partnerce předkládejte postupně a počkejte, až (případně zda) k nim dozraje. Zcela ze svého slovníku vymažte věty "Jaký to bylo? Ještě žádná si nestěžovala". Protože po takové větě si dotyčná rozhodně stěžovat bude. Možná ne vám, ale určitě svým kamarádkám, vám pro změnu nevezme telefon. Velmi antisexuálně působí i "středeční pohled" - tedy ten, kdy vám manžel už od večeře významnými pohledy naznačuje, že čas dozrál...

Co taky zabírá "Když se při couvání autem chytne pravou rukou za moje sedadlo a otočí hlavu dozadu. Dělá to krásné věci s jeho dolní čelistí a žílami na krku."

(Nela, 30 let)

10. Hulvátství ke slovu nepustíš

Drsní muži mají pověst sexy chlapů. To je ale jen část pravdy, ta druhá dodává, že atraktivní drsňáci v sobě musí ukrývat něžné jádro. To aby bylo co odkrývat. Pokud stojíte o to, abyste zapůsobili na ženu, nemůžete se k ní chovat jako ke kamarádům z hospody s tou malou obměnou, že byste spolu čas od času skončili v posteli. Zapomeňte na vulgarismy, plácání po zádech a představu, že každá ocení chlápka, který za večer urazí 15 dvanáctek. Doopravdy máme rády muže galantní, takové, kteří nám, když jsme nemocné, uvaří čaj, které napadne vzít nám z ruky tašku s nákupem na týden. Kteří projeví zájem o to, co děláme a co si myslíme. A věřte, že feminismus s tím nemá nic společného...