Co dělat, když partner nemá chuť na sex? Neberte si to osobně

Pryč jsou doby, kdy se v hospodě vykládaly vtipy o ženách, které se před sexem vymlouvají na migrénu. Stále více žen se totiž potýká s problémem, kdy muž nemá chuť na sex, a v roli sexuálního loudila se ocitá právě žena. "Mezi mé nejstrašidelnější erotické zážitky patří večer, kdy jsem se po víc než měsíční abstinenci rozhodla svést svého manžela," říká třicetiletá Zdena.

"Když se vrátil domů a usadil se k počítači, vytratila jsem se do ložnice, oblékla jsem si sexy spodní prádlo, boty s jehlovými podpatky a pánskou košili. Pak jsem se vrátila zpátky do obýváku, pustila jsem hudbu, ztlumila světlo a chystala jsem se na parádní striptýz. Jenže místo toho manžel jen zvedl oči od monitoru a velmi nepříjemným tónem mi přikázal, ať okamžitě rozsvítím, že snad vidím, že pracuje. Erotická nálada mě přešla na několik týdnů."

Muži nemají chuť vždy

Je vám příběh Zdeny povědomý? Není divu. Podle studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v Journal of the American Medical Association (JAMA), se se sníženou sexuální touhou potýká třiačtyřicet procent žen a jednatřicet procent mužů. Anketa provedená mezi čtenáři Men´s Health Forum zase ukázala, že patnáct procent mužů ve věku mezi osmnácti a devětapadesáti lety (bez jakýchkoli zdravotních obtíží) nepociťuje zájem o sex. Čtyřicet procent potom uvedlo, že s postupujícím věkem u nich chuť na sex stále klesá.

Problém je také v tom, že panuje obecně vžitá představa, že muži mají chuť na sex vždy a za jakýchkoli okolností. "Snížená sexuální touha se objevuje jak u žen, tak mužů, a to poměrně stejnou mírou. Poruchu sexuálního zájmu musíme rozlišovat od přirozeného poklesu pohlavní touhy, ke které dochází během vztahu s jedním partnerem," říká sexuolog Zlatko Pastor. "Měli bychom si uvědomit, že žádný nejsme pro druhého erotické nekonečno. Fráze, že na každém vztahu, aby nezevšedněl, se musí pracovat, je sice pravdivá, ale obtížně realizovatelná."

Podobný zážitek jako Zdena popisuje i třiatřicetiletá Martina, která si pro účel svádění koupila nové krajkové sexy prádlo. "Sluší mi?" Zeptala se manžela zírajícího z gauče na televizi. "Jo, dobrý." Odtušil, aniž by od obrazovky odlepil oči. "Zřejmě špatné načasování, tak jsem to zkusila později v koupelně, kam si odešel čistit zuby," svěřila se Martina. "Co to stálo?" Zahuhlal s plnou pusou. "A tak jsem svádění vzdala...," uzavírá svou historku mladá paní.

Klišé, že muži mají větší potřebu sexu, dělá z opakovaného odmítnutí, kterého se vám od muže dostane, mnohem větší problém, než o jaký ve skutečnosti jde. Nedostatek chuti na sex u muže přitom nemusí být nutně způsoben problémy ve vztahu nebo tím, že byste se mu přestala líbit.

Masturbace i stres

Existuje celá řada důvodů, proč už spolu nespíte tak často jako dřív. Jedním z nich může být užívání léků. Jestliže váš partner bere například antidepresiva, nebo léky na vysoký krevní tlak, je pravděpodobné, že absence chuti na sex je způsobená právě jimi. Viníkem může být i stres, či nedostatek spánku. Pokud jeho organismus stěží hledá energii k tomu, aby se udržel v bdělém stavu, přirozeně už mu nezbývá téměř žádná energie ani chuť na erotiku.

Dalším sexuálním zabijákem je deprese, ale i pocit nejistoty. Pokud se váš partner cítí nejistý nebo frustrovaný, úměrně tomu klesá i jeho chuť na sex. Na vině mohou být problémy v práci, vaše partnerské hádky, smrt, onemocnění blízkého člověka či jiná stresová událost. Problém může být i v tom, že váš vztah s partnerem nejvíc ze všeho připomíná sourozenecké soužití. Když se váš život smrskne na výchovu dětí, placení složenek a rodinné nedělní obědy, ze sexu se potom rychle může stát pouhá povinnost, kterou je potřeba jednou za čas splnit.

Zatímco o negativním vlivu stresu na sexuální život nikdo nepochybuje, v případě masturbace si vědci nejsou zdaleka tak jisti. Zatímco někteří tvrdí, že masturbace muže vyčerpává a snižuje tak jejich chuť na sex, jiní naopak přísahají na její blahodárný vliv na sexuální život. Například studie zveřejněná v loňském roce v magazínu British Medical Journal tvrdí, že pravidelná masturbace naopak zvyšuje citlivost těla a podněcuje sexuální apetit.

V neposlední řadě mohou být na vině i erektivní dysfunkce, kdy muž není často pohlavního styku vůbec schopen. Opakované neúspěchy se potom přirozeně podepisují i na jeho sebevědomí a chuti do dalších erotických pokusů.

Přizpůsobit by se měl méně aktivní

Nejhorším řešením, které můžete pro vzniklou situaci zvolit, představuje kritika, ironie nebo výsměch. Podobná reakce jen prohloubí míru partnerova stresu a uštědří jeho sebevědomí další těžkou ránu. Odborníci radí postupovat zvolna a opatrně, v první řadě byste měli zvýšit množství času, který spolu trávíte, a neupínat se pouze na pohlavní styk.

Mudr. Zlatko Pastor * Sexuolog, gynekolog a porodník.

* Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

* Je spolumajitel a vedoucí lékař soukromého sexuologického centra GONA.

* Více informací na www. sex-centrum.cz.

To je totiž jeden ze základních problémů partnerů, jejichž sexuální potřeby se výrazně rozcházejí. Pokud máte výrazně větší potřebu sexu, při sebemenším erotickém signálu se váš partner může cítit pod tlakem, ve stresu, nebo mít zlost, že na něj "zase" tlačíte. Naučte se užívat si vzájemné intimity a dotýkat se bez toho, aby vaše mazlení muselo nutně skončit sexem. Oba dva se tak naučíte uvolnit se a váš partner se zbaví pocitu, že po jakémkoli fyzickém kontaktu očekáváte erotickou akci.

Je však jasné, že pokud se vaše představy o ideální sexuální frekvenci dramaticky rozcházejí, jeden z vás se bude muset přizpůsobit víc. "Jestliže vám oběma stačí sex jenom v čase parlamentních voleb, a to nemusejí být ani předčasné, je vše v pořádku. Při výrazném rozdílu v chuti na sex by se měl ten méně aktivní přizpůsobit svému protějšku, což je však velice nesnadné, a proto se to většinou ani nepodaří," upozorňuje Zlatko Pastor.

Pokuste se nebrat si jeho nižší libido osobně a nevnímejte ho jako urážku a útok na vaši osobu. Znovu si uvědomte, že jeho odmítnutí nutně neznamená, že už pro něj nejste přitažlivá, nebo že si po straně vydržuje milenku. Zhluboka se nadechněte a zkuste si s ním o vašem problému promluvit a zjistit, kde tkví jeho příčina.

Jestliže se vám nepodaří dobrat se vlastními silami k vyřešení problému, stále máte k dispozici odbornou pomoc. "O vyhledání odborné pomoci bych uvažoval v případě, kdy žena muži uprostřed milování jakoby nic oznámí, že ty včerejší borůvkové knedlíky byly opravdu velmi tuhé. V takové chvíli by vám mělo dojít, že asi není všechno v pořádku," říká Zlatko Pastor. "Stejně by se měla zachovat žena, jejíž partner, s nímž už týdny nic neměla, po dlouhém zkoumavém pohledu na její pas, který se tak roztomile varhánkovatí, bezelstně prohodí: Jak dlouho už se vlastně známe?…"