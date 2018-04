Kvůli svalům na břiše měla trenérka problém s císařským řezem

Chontel doufala, že miminko přijde na svět přirozenou cestou. Bohužel nastaly určité komplikace, které nespecifikovala, a byla nucena rodit císařským řezem. Narodil se jí zdravý chlapeček Jeremiah. Jeho příchod na svět však nebyl procházkou růžovým sadem.

Porod provázely komplikace, které Chontel pěkně vyděsily.

„Strašně jsem plakala. Cítila jsem se hrozně a měla jsem pocit, že jsem všechny zklamala. Můj manžel mě ale uklidňoval,“ sdělila trenérka. Problémy nastaly kvůli jejím extrémně vypracovaným břišním svalům.

Lékaři se snažili chlapečka dostat ven z dělohy, ale šlo to hůř než u žen, které nemají svaly tak vyvinuté.

„Trvalo jim hrozně dlouho, než se jim to podařilo. Byla jsem vyděšená. Moje břišní svaly blokovaly mého chlapečka a silně ho stlačovaly. Během operace jsem se totiž začala dávit a břišní svaly tak hodně pracovaly. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a narodil se nám náš krásný syn,“ popsala Chontel průběh porodu císařským řezem.

Kvůli těmto komplikacím má také žena jizvu po operaci na trochu jiném místě než většina žen. „Mám ji víc napravo. Není malinká, je dost velká, ale to je vedlejší. Důležité je, že to všechno dopadlo dobře. Moc bych si přála mít ještě další tři děti. Ale teď udělám všechno pro to, abych mohla rodit přirozeně,“ doufá Chontel. Během dalších těhotenství prý nebude tolik zatěžovat při cvičení břišní svaly. Pohybu se ale během požehnaného stavu vzdát nechce.

