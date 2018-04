Číňanky jsou posedlé štíhlostí, poměřují se s iPhonem i listem papíru

Zatímco Evropanky a Američanky zasáhly především vlny „mezery mezi stehny“, „čáry mezi břišními svaly“ a „bikini bridge“, v Číně, kde je kult štíhlosti zvlášť výrazný, jdou ještě dál. Kontroverzní trend nabádá mladé ženy i muže – od obyčejných středoškoláků po celebrity – k tomu, aby plnili nejrůznější úkoly a výsledky zveřejňovali, většinou na populární sociální síti Weibo.



„Člověk snadno podlehne stereotypům, kdy jedním z nich je nevybočovat z davu, následovat své stádo. Bohužel toto funguje i na sociálních sítích,“ řekla OnaDnes.cz odbornice na zdravé hubnutí a zakladatelka hnutí STOB Iva Málková. Jedná se podle ní o typický příznak toxického prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme a které v nás často vyvolává iracionální chování.

Podobné trendy mohou podle expertů vést i k psychickým trablům, hlavně k poruchám příjmu potravy. Ty jsou v Číně i v dalších asijských zemích zvlášť velkým problémem, řekla magazínu Cosmpolitan Lisa Lee, zakladatelka projektu Thick Dumpling Skin, která se problematikou dlouhodobě zabývá. „U Asiatek se štíhlost očekává automaticky, patří mezi tradiční požadavky na to, jaké mají být,“ vysvětluje.

Mince na klíční kosti, bankovka na zápěstí

K tomu, aby dokázaly, že nároky na extrémní štíhlost splňují, používají mladé Číňanky často předměty, se kterými se setkáváme každý den. Třeba mince: v rámci takzvané „collarbone challenge“ soutěžily v tom, kolik drobných udrží na klíční kosti, v nejnovější výzvě si zase poměřují šířku zápěstí se základní mincí – jedním jüanem, který má průměr 25 milimetrů. Kdo se chce opravdu „předvést“, přidává i menší drobné.

„Collarbone challenge“ a „1 yüan coin challenge“

Na podobném principu funguje test s bankovkou, která má hodnotu sto jüanů. Ve „100 yüan wrist challenge“ se za úspěšného považuje každý, kdo si ji dokáže obtočit kolem zápěstí tak, aby se konce dotýkaly. I tady existuje varianta „pro pokročilé“, při které se dívky fotí s menšími bankovkami v hodnotách padesáti nebo pěti jüanů.



„100 yüan wrist challenge“

Ideály teenagerů? iPhone 6 a štíhlý pas

Klíčové kosti a zápěstí jsou vyřešené – ale co když chcete světu ukázat, že máte i štíhlé nohy? Na to vám v Číně stačí mobilní telefon, konkrétně iPhone 6, který sám o sobě naznačuje, že jste nadřazení ostatním, protože si ho můžete dovolit. „Ideální“ dívka by pak neměla mít obě stehna v oblasti těsně nad koleny širší než je jeho délka, tedy přibližně 13,8 centimetru.



„iPhone 6 legs challenge“

Tenký iPhone má hlavní úlohu také v „reversed praying challenge“, při které je třeba přiložit k sobě dlaně za zády jako při modlení. Kdo mezi nimi udrží mobil, je údajně dostatečně štíhlý. Výzvu, která ve skutečnosti pracuje spíš s tělesnou pružností a s genetickými předpoklady, si oblíbilo i mnoho mladých mužů.



„Reversed praying challenge“

To zkouška, která se označuje hashtagem #A4waist, se týká spíš dívek, které s její pomocí předvádějí, jak štíhlý mají pas. Na fotkách těsně před tělem drží list papíru o velikosti A4 postavený na výšku – ideálem je pas stejně úzký nebo ještě užší, než je šířka stránky. Jedná se přitom o pouhých 21 centimetrů.



„A4 waist challenge“

