Chytré porno bych klidně točil, říká Jiří Mádl

Máte pořád hodně fanynek?

Záleží na prostředí, v němž se pohybuji. Na diskotéku bych si asi netroufnul. Na ulici se ale pohybuji úplně normálně a vcelku bez problémů.

O VOJTOVI Kotkovi Když se řekne Jirka Mádl, každý si vybaví i Vojtu Kotka. Dva roky jste spolu nehráli, ale od září se sejdete v jednom hudebním pořadu. Co to bude?

Je to pořad založený na videích z internetu, na krásách češtiny a inteligentním humoru, který k nám dvěma neodmyslitelně patří. Ale žádný Eso to neni. Proč zrovna s Vojtou Kotkem? Od Ro(c)ku Podvraťáků jste prohlásili, že už jako dvojka točit nebudete.

Je pravda, že jsme se téměř tři roky pořádně ani neviděli. Nevím ani pořádně, co Vojťáno celou tu dobu dělal. Jen co se tak člověk dočetl, co natočil, naboural nebo tak :-) Občas jsme se mihli na nějakých narozeninách našich společných kamarádů nebo na koncertech Nightwork. Ta nabídka přišla už před rokem a půl a my ji teda sakra dlouho promýšleli. Nápad se nám líbil už od začátku, ale pustili jsme se do toho, až když jsme si vydupali absolutní svobodu. A proč zase spolu? No tak všechno jde snáz, známe se, lidi to chtěj, navíc peníze nesmrdí. :-) Co vás na spolupráci s Vojtou baví?

Jsme oba úplně jiní, ale ta kooperace vždycky fungovala skvěle. Jen já jsem teď už Bc., takže si dám do smlouvy, že mi musí při práci i při oficialitách vykat a zdravit první... Jinak samozřejmě vše při starým.

Nemám žádnou. Jsem už dva roky šťastně sám.Jsem takhle šťastnější. Myslím, že je upřímnější a lepší to střídat a "klátit" než někomu lhát a nazývat láskou něco, co láskou vlastně není. Uměle vytvářet vztah, protože nechci být sám, není dobrá cesta.

Není za tím spíš jakási obrana a strach dát najevo své city?

Pravdou je spíš to, že jsem hodně přísný ve výběru, kdy to má přejít na vztah. Ale musím přiznat, že nedávno to už vypadalo nadějně… Bohužel to teď vzhledem k různým okolnostem nejde úplně nazývat trvalým vztahem. I přesto mám radost, že tady ještě běhají holky, které za to stojí a dají se potkat třeba úplně jednoduše ve vlaku.

A jaká jsou vaše kritéria?

V podstatě žádná speciální nemám. Stačí mi, když bude ta holka hodná, milá, skromná, bude umět vařit a fandit Slavii.

Takže teď máte období náhodných vztahů?

To ne. Není to: nezacílit a bumprásk, ať to padne, kam to padne. Já prostě hledám...

Pokud už nějakou najdete, co od vás může očekávat? Rozmazlujete a hýčkáte?

Očekávat může především intenzivní duchovní zážitek.

Jste ten typ muže, který udělá i snídani do postele?

Rozhodně. Připravím zdravou a vydatnou snídani. Nějaké cereálie, ať dlouho vydrží. Ne, opravdu s tímhle nemám problém, protože vstávám brzo ráno… A když už tam ta holka je, tak jí snídani klidně udělám.

Jsem trochu skrblík, ale na jídle nešetřím

Žijete v bytě se svým bratrem. Jak to funguje?

Dobře, žádný problém.

Když už jsme se dotkli jídla… Vaříte si sami?

No, vaříme… Spíš ohříváme. Náš repertoár je velmi omezený. Je to sice bída, ale hlady neumíráme. Dokonce jsem zapojil fantazii a pár krizových receptů i vymyslel. Zrovna včera, ale dneska mi po tom není úplně hej.

Co to bylo? Obalovaný smažený gothaj?

To ne. Ale zjistil jsem, že mi hrozně chutná osmažený bramborový knedlík nakrájený na kostičky. Bomba, ale včera jsem to zkombinoval s nějakou divnou omáčkou. Sorry, ale nechci o tom mluvit.

Máte rád kvalitní a dobré jídlo?

To rozhodně. Jsem sice lehce skrblický typ, ale na dobrém jídle šetřit neumím. Protože sám vařit neumím, zajdu si raději někam, kde to udělají lépe než já.

Kam třeba?

Sice nejsem na exotiku, ale mám moc rád korejskou kuchyni.

Severokorejskou taky?

Říkal jsem, že jsem šetřivý, ale takhle ne. Možná by holka při seznamování koukala, kdybych ji vzal na speciality Severní Koreje.

Zase byste ale poznal, zda to s vámi myslí vážně a nejde jí jen o peníze.

To je fakt. Dobrý filtr.





Nuda je šance pro ďábla

Dříve jste hrál profesionálně hokej, proč jste u něj nezůstal?

Hodně ošklivě jsem si zlomil ruku a prognóza byla, že si zhruba rok a půl nezahraju; s vyhlídkou, že na led možná nebudu moci vyjet ani potom. Během léčení jsem si střihnul konkurz na Snowboarďáky a dostal roli. K hokeji jsem se na chvilku vrátil, ale po mém filmovém debutu se začaly hrnout nabídky na další točení, takže jsem se rozhodl pro životní změnu. Pokud to ale jde, strašně rád si jdu zahrát s kámošema i dnes. I dvakrát do týdne.

Myslíte, že herectví je to, co chcete dělat většinu svého života?

Asi ano. Ale na druhou stranu nechci, aby to bylo to jediné. Chtěl bych třeba taky psát, možná i v nějakých novinách, nebo režírovat filmy. Nechci mít jen jediný cíl, rád bych toho dělal víc. Uvidíme.

Záběr je to ale slušný…

Já to takhle měl už od malička. Paní učitelka mě dokonce poslala k psychologovi a ten mi diagnostikoval hyperaktivitu. Nic zvláštního, říkal, že časem to přejde. Mýlil se.

Volný čas vyplněný prázdnem je tedy asi vaším nepřítelem.

Ano, musím se pořád něčím bavit. Klidně dokážu celý víkend prochlastat s kámošema, ale nesnáším ten volný čas, kdy nemám co dělat. To je prostor pro ďábla, kdy začíná člověk myslet divně.

Pro ďábla… jste věřící?

Ano, ale do kostela nechodím. Mám za sebou sice biskupské gymnázium, jezdil jsem na křesťanské kempy s americkou YMCA, ale nejsem praktikující křesťan. Se spoustou věcí se nedokážu ztotožnit, ale jsem tím velmi ovlivněn a podle mnoha věcí z toho žiju.

Žijete tedy podle Desatera?

Snažím se. Myslím, že všichni v sobě máme více či méně zakódované, že krást se nemá, že zabíjet se nemá. Nechci se nijak vyzdvihovat a chválit, ale myslím, že se snažím, abych nikomu záměrně neubližoval.

Takže jste vlastně takový slušný, hodný člověk?

Myslím, že ano.





Chytré porno bych třeba i točil

Domluvit si s vámi rozhovor dalo celkem fušku. Jste hodně zaneprázdněný?

Mám toho opravdu moc: státnice, spousta různých projektů, a ještě jsem si odskočil s filmem Gympl do Ameriky na filmový festival. Je to sice film starý dva roky, ale organizátoři se rozhodli ho zařadit do hlavní soutěže, protože Tomáš Vorel je tam hrozně populární.

A jak se cítíte před státnicemi?

Já se učím fakt hodně, ale neustále od toho odbíhám, takže to, co jsem se naučil před měsícem, už teď lehce zapomínám. Myslím ale, že to dopadne dobře. I když… čím víc se bifluji, tím víc jsem nervóznější.

Takže málo točení, spousta učení.

Přesně.

A na co se chystáte po státnicích?

O prázdninách točím s Hynkem Bočanem velkou výpravnou pohádku.

Takže se z vás stává pohádkový herec?

Po Pekle s princeznou to tak asi vypadá, ale není tomu tak. Prožívám období kontrastů. Film, který jsem natočil s Tomášem Vorlem a bude mít premiéru po prázdninách, je zase naopak velmi drzý a kontroverzní. A nedivil bych se, kdyby kvůli němu padlo i několik žalob. (smích)

O čem je?

Je z mediálního a politického prostředí.

Tam se to žalobami jen hemží, máme se tedy na co těšit.

To teda!

Jste ohledně rolí vybíravý? Odmítáte jich hodně?

Rozhodně jsem jich víc odmítl, než přijal.

Co rozhoduje?

V drtivé většině mi jde o to, aby mě role bavila. Je mi celkem putna, kdo ten film dělá. Zajímá mě spíš to, jestli jsem už něco podobného nehrál.

Vzal byste třeba roli ve filmu z pornografického prostředí?

Sice říkám, že rád zkouším nové věci, ale v tomhle případě fakt nevím. I když pokud by to nebylo jen o nahotě a bylo by to pojaté zajímavě a chytře, tak proč ne.