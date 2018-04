U porodu jsem málem zemřela, říká modelka Christy Turlingtonová

„Obvykle to probíhá tak, že žena porodí a pak už jde všechno hladce. Lékaři vždy vědí, co mají dělat. Ale někdy nastanou komplikace, které mohou zapříčinit smrt novopečené matky. Já jsem během porodu dcery velmi krvácela a lékaři mi říkali, že stačilo málo a vykrvácela bych úplně,“ sdělila Christy britskému serveru Daily Mail.

Modelka říká, že měla obrovské štěstí v tom, že byla v dobrých rukách a lékaři se o ni skvěle postarali. Nedovede si představit, že by rodila mimo porodnici.

„Je strašné, že je na světě nespočet žen, které nemají péči, jakou by během porodu a po něm měly mít. Rodí v otřesných podmínkách a opravdu jim jde o život,“ pokračovala modelka, která chce na tuto problematiku upozornit.

Kvůli tomu se také dala na pravidelné běhání. Nyní poběží už svůj pátý maraton, který je pořádán právě proto, aby se poukázalo na problematiku nedostatečné lékařské péče pro ženy, které mají porodit dítě.

„Když jsem to zažila a vím, jaká je to hrůza, chci dělat všechno pro to, aby se to změnilo. Všechny ženy by měly být pod dohledem lékařů,“ myslí si.

Christy podporuje kampaň Every Mother Counts, která prosazuje dobrou lékařskou péči pro všechny těhotné ženy. Snaží se získat finanční prostředky, které by pomohly ke zlepšení lékařské péče po celém světě.