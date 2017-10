Preventivně jsem si nechala odstranit vaječníky, přiznala Applegateová

„Před dvěma týdny jsem si nechala odstranit vaječníky a vejcovody. Moje sestřenice zemřela na rakovinu vaječníků v roce 2008. Já bych tomu mohla zabránit. Takže jsem se rozhodla. Je to úleva. Jedno z potenciálních rizik je pryč. Doufám, že teď mě nesrazí autobus,“ prohlásila herečka v pořadu Today televize NBC.

Po léčbě rakoviny prsu v roce 2008 založila také nadaci, která pomáhá ženám s placením vyšetření na mamografu. Změnila také životní styl, včetně jídla. Konzumuje pouze bio potraviny, aby snížila na minimum hladinu pesticidů, těžkých kovů a dalších škodlivých látek v krvi.

„Dalším zabijákem je stres. Těžko se to lidem říká, hlavně nyní. Žijeme v bizarní době. Jsme bombardováni tím, co se děje ve světě. Dýchat zhluboka, to mi pomáhá. Bývala jsem vystresovaná, ale už nejsem,“ říká.

Herečka Christina Applegateová se proslavila seriálem Ženatý se závazky. S hudebníkem Martynem LeNolem (48), jehož si vzala v roce 2013, má dceru Sadie (6).

„Šance, že moje dcera bude pozitivní na mutaci v genu BRCA, je velmi vysoká. Sleduji ji, dávám jí nejčistší potraviny. Snažím se, aby nebyla ve stresu. Dělám, co můžu, ale nakonec stejně vím, že za 20 let bude muset začít s vyšetřeními. Doufejme, že do té doby nastane nějaký pokrok. Puká mi srdce, když si pomyslím, že ta možnost nemoci tu je,“ dodala.