Christina Aguilera vyzývá matky: Přestaňte být na sebe tak přísné

Pro magazín Women ́s Health Aguilera sdělila, že je v dnešní době trendem být dokonalá. To ale vždycky nejde, protože je na bedrech matek spousta práce a podepisuje se to na jejich duševním zdraví.



„Od matek se očekává, že budou dokonalými pečovatelkami, že se postarají o domov, že všechno zařídí, a navíc ještě budou vypadat skvěle,“ sdělila zpěvačka.

„Prostě se od nás očekává, že otěhotníme, porodíme děti, budeme je kojit a dobře je vychováme. A také se od nás očekává, že budeme vypadat fantasticky ihned po porodu. Musíme být pro naše partnery neustále zajímavé a sexy a být dobré v posteli. To je neuvěřitelně moc požadavků. Je to prostě dlouhý list požadavků,“ pokračovala Aquilera.

„Mít dítě je neskutečně krásná věc, je to štěstí. Já své děti miluji, ale ženy by měly mít právo na to, aby měly čas jen na sebe. Měly by mít možnost si ten čas udělat,“ sdělila s tím, že když se narodí miminko některé její kamarádce, okamžitě se zeptá, jestli má čas sama na sebe. „Říkám, že je super, že se jim narodilo miminko, ale ptám se, jestli si najdou chvíli pro sebe,“ informovala Christina.

„Jsem šťastná, že si umím užívat života i s dětmi a je mi dobře. Moje děti mi vnesly do života tolik světla a štěstí, že to ani neumím popsat. Ale jsem to pořád já,“ doplnila.