Držela jsem diety a měla deprese. Teď jsem na sebe hrdá, říká Metzová

Když Chrissy Metzovou poprvé oslovili, jestli by nechtěla vyzkoušet hraní, měla při své výšce 165 centimetrů běžnou konfekční velikost 42. I přesto jí tehdejší manažer před přestěhováním se do Los Angeles poradil, aby shodila alespoň 23 kilo.

Herečkou se každopádně nestala hned, a tak vzala práci v castingové agentuře v reklamě. Její sen natáčet se jí vzdaloval. „Bylo to, jako kdybyste viděli svého přítele, že každý den chodí ven s jinou ženou,“ řekla pro magazín People.

Propadala depresím, které se snažila zajídat a opět se pokoušela hubnout. Před 30. narozeninami skončila v nemocnici. „Bylo to vystřízlivění. Pomyslela jsem si, co když přiberu tak, že se nebudu moct hýbat nebo se zaseknu ve dveřích? Říkala jsem si, že to nechci,“ prohlásila.

Na doporučení lékaře zhubla a začala pracovat i na své psychice. „Byla jsem v takové ráži, že jsem za méně než pět měsíců zhubla 45 kilo. Denně jsem jedla 2 000 kalorií a chodila 20 minut pěšky,“ vzpomíná.

Když se jí dařilo shazovat kila, zvedlo se jí sebevědomí. Pomohlo jí také účinkování v seriálu American Horror Story, kde paradoxně hrála tlustou dámu a museli ji vycpávat, a později i v seriálu This Is Us, díky kterému má Zlatý globus.

Metzová prozradila, že mezi její fanynky se neřadí jen obézní ženy. „Nenapadlo by vás, že člověk s průměrnou postavou nebo dokonce někdo, kdo je fit, se může ztotožnit s někým obézním. Ale není to o naší postavě. Je to o tom, jak se na sebe díváme a jaký máme ze sebe pocit,“ míní.

Herečka se snaží stále trochu zhubnout, ale dělá to hlavně kvůli sobě a ne práci. „Musíte využít to, co máte. Neměla bych roli v seriálu, kdybych byla hubená. Můžu vyprávět příběh o ženě, která bojuje s váhou, stejně jako jsem to dělala já a stále dělám. Nehubnu kvůli lidem, ale kvůli sobě. Chci mít fit, zdravé tělo, a nehodlám být tlačena do nějakých standardů, jak má normální člověk vypadat. Nechci být ničím omezována,“ dodala.