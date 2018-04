Chlupaté ženy a páchnoucí muži jsou bez šance

Výjimkou snad může být jen herečka Julia Robertsová, která je známá tím, že si nerada holí podpaží. Ženy naopak odradí páchnoucí muž.

Ženy také nenávidí muže, kteří během sexu říhají, pouští větry nebo jsou příliš hlasití. Od sexu je zaručené odradí také ponožky nebo brýle.

Muži naopak nemusí, když jejich manželky nebo přítelkyně chodí do postele každou noc v ošuntělém tričku namísto sexy spodního prádla nebo noční košilky. Kudlu do zad by vrazili také partnerkám, které z postele esemeskují nebo volají kamarádkám a které dovolí domácím zvířatům lézt do ložnice a do postele.

Celoevropský průzkum také prokázal, že Evropané nejsou v sexu zase tak dobří. Zhruba sedmdesát procent mužů i žen se považuje v sexu za „nejlepší a nepřekonatelné“. Osmdesát procent žen a sedmašedesát procent mužů věří, že během milostného dovádění pokaždé uspokojí své protějšky. Jenže pouze šestadvacet procent žen a pětatřicet procent mužů připouští, že je jejich partneři pravidelně sexuálně uspokojí.