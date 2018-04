Olivia Newton-Johnová o anorexii dcery: Mít slavné rodiče není snadné

Když byla Chloe v pubertě, přestala jíst. Musela být nakonec i hospitalizována, protože měla anorexii.

„Bylo to tam hrozné. Vůbec mi to nepomohlo. Být zavřená na jednom místě s lidmi, které mají stejný problém a jsou na tom psychicky špatně? To je šílené. Nakonec jsem se z toho dostala vlastně sama. Nerada na toto období vzpomínám, protože média se mohla přetrhnout, aby měla moje fotografie. A přitom jsem byla v hrozném stavu, bylo to velmi nepříjemné,“ svěřila se sama Chloe.

„Rozumím tomu, že být dítětem slavného rodiče musí být neskutečně těžké. Je jasné, že takové děti mají na jednu stranu víc privilegií, ale také je jasné, že tím trpí, jsou mnohem víc na očích a rodiče jsou jim předhazováni,“ sdělila Olivia v rozhovoru pro britský server Daily Mail.

Olivia si dceru pořídila až ve 38 letech. O to víc ale byla šťastná, když se narodila.

„Bylo to požehnání. Víte, pro mě je dcera tou nejdůležitější osobou na světě,“ pokračovala Olivia, která přiznala, že když se u dcery objevila anorexie, nevěděla, co má dělat, a jediným řešením pro ni v tu chvíli bylo odvézt ji do sanatoria na léčbu.

V budoucnu ji ale čekaly ještě horší věci. Dcera totiž začala brát drogy. I z toho se nakonec dostala a dnes už se na minulost dívá s úsměvem. V dřívějších dobách totiž ještě bojovala s tím, že jí lidé předhazovali krásu matky. Kvůli tomu tak podstoupila několik plastických operací, aby netrpěla mindráky.