Chlapci narození v zimě jsou častěji leváci, zjistila studie

Z analýzy třinácti tisíc dospělých pak vědci z Vídeňské univerzity přišli na to, že 7,5 procenta žen a 8,8 procenta mužů z celkové populace jsou leváci. Ale v období od listopadu do ledna je to 10,5 procenta mužů.

To prý dokazuje fakt, že levorukost u mužů je ovlivněna působením pohlavních hormonů na mozek během nitroděložního vývoje. A při vyšší hladině testosteronu při nitroděložním vývoji dochází ke vzniku levorukosti častěji.

Děti narozené v měsících od října do února prodělávají vývoj především v letních měsících, kdy jsou matky vystaveny intenzivnímu UV záření a konzumují pestrou stravu. Mají dostatek vitaminu D a tím také vyšší hladinu testosteronu.

Testosteron přitom odkládá zrání levé části mozku, která řídí ovládání pravé ruky. Tím se v předstihu vyvine pravá část a chlapec pak chytá předměty do levé ruky.