Nevím, jak se mám smířit se stářím, říká zpěvačka Cher

Zpěvačka se nedokáže smířit s tím, že už oslavila sedmdesátku. „Nevím prostě, jak to mám přijmout. Ani nechci. A nevím, jak na to. Podívám se do zrcadla a vidím tu starou dámu zírající na mě. Nemám představu, kde se tam vzala. Kdybych si měla dát na dort sedmdesát svíček, asi by mi vyletěl mozek z hlavy,“ přiznala v rozhovoru pro Today show.

Dokonce sdělila, že se nikdy neměla moc ráda a samotná Cher ji spíš štvala.

„Nikdy jsem Cher vlastně nemilovala. Je v pohodě, ale mám pocit, že nejsem její fanynkou. Nejsem fanynkou Cher,“ uvedla.

Rodačka z Kalifornie se teď chystá na koncertní šňůru.

„Můj hlas je stále dobrý. Jsem aktivní, pořád se vejdu do kostýmů. A stání na pódiu má terapeutické účinky,“ pochválila se Cher. Ale už to prostě není to, co to bývalo v mládí a Cher to špatně rozdýchává.

„Čím jste starší, tím je to v živote těžší. Alespoň pro mě. Já to tak vnímám. Nejdůležitější je, aby se člověk nevzdával,“ doplnila s tím, že jí teď dělá starosti i politická situace v Americe.

Je zvědavá, který z kandidátů na prezidenta nakonec vyhraje volby. „Samozřejmě se zajímám o to, jaká situace panuje v naší zemi. Zajímám se o ni. A myslím si, že i lidé, kteří následují Trumpa, mají zájem o svou zemi, ale nemyslím si, že se zajímají o stejnou zemi jako já,“ sdělila a naznačila tak, kterého z prezidentských kandidátů preferuje.