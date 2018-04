Chci být nejlepší na světě, říká sedmnáctiletá golfistka

Vizitka: Klára Spilková se narodila v Praze a v prosinci oslavila sedmnáctiny. Studuje gymnázium v Radotíně.

Golf začala hrát ve čtyřech letech, od šesti hájí barvy klubu Erpet Praha.

V roce 2007 se stala českou mistryní dorostenek, je i německou mistryní. Je golfistka roku 2009 a 2010.

Loni poprvé odehrála sezonu za profesionálky - Ladies European Tour a obhájila kartu pro rok 2012.

Kromě golfu ráda lyžuje, bruslí, tancuje.

Žije v Praze s rodiči, bratrem Lukášem a fenkou labradora Paddy. Má přítele Maroše.

Golf začala hrát ve čtyřech letech. Tomuto sportu se totiž věnoval její o pět let starší bratr Lukáš, a tak na jeden z mnoha tréninků vzali rodiče i malou Kláru. "Vzala jsem si hůl a z odpaliště už mě nemohli dostat. Bouchala jsem do jednoho míčku za druhým, hrozně mě to bavilo," vypráví.

Pak začala trénovat, objíždět turnaje a vyhrávala. V jedenácti odjela na soutěž do Velké Británie. Sama. "Šlo jen o tu cestu, tam už se o nás starali organizátoři. Vždycky jsem byla průbojná, mám prořízlou pusu," říká Klára.

Ve čtrnácti rodičům řekla, že chce jet za Lukášem do Londýna. "Oni, že klidně, ať si zařídím letenky a jedu," vzpomíná. "Chtěli, abych se o sebe uměla postarat. Ale bojí se. Pokaždé mi připomínají, ať napíšu hned, jak přistanu, ale nikdy jsem je nezklamala," dodává golfistka, která za rok absolvuje takřka dvacet turnajů po celém světě.

Zatímco jiní talentovaní hráči a hráčky golfu odcházejí do zahraničí za lepšími podmínkami, ona se odstěhovat z Prahy nechce.

"Měla jsem vizi, že bych odešla do Austrálie, ale to mě přešlo. Pak jsem řešila Ameriku, ale ta mě taky přešla. Chci být doma, vím, jak mi moje rodina chybí, a to odjíždím pryč jen na čtrnáct dní. Raději hraju v Evropě a vracím se domů. Navíc jsem ve druháku, to už nemá cenu někam přecházet," vysvětluje sympatická brunetka.

Ve volnu mezi turnaji se snaží dohnat nejen školu, ale i zábavu. "Chci být s kamarády, podnikat s nimi různé věci. Nemám díky tomu pocit, že něco golfu obětuju. Když přijedu, mamka šílí, že vůbec nejsem doma," směje se Klára Spilková.

Čas se snaží udělat i na svého přítele, s kterým chodí už skoro tři roky. Potkali se na golfovém turnaji. Kde jinde. "Oťukávali jsme se tak dlouho, až jsme spolu začali chodit. Je o tři roky starší a studuje v Praze ekonomku," dodává Klára Spilková.