Chcete zářit na plese? Naučte se pořádně tančit

Jak to udělat, když už jste tančit zapomněli, anebo jste tak mladí, že jste ještě do tanečních ani nechodili? Pokud jste se na podzim přihlásili do tanečního kurzu, máte vyhráno. Z nabídky tanečních škol a studií si určitě vyberete. Většinou nabízejí právě kurzy, které trvají čtvrt až půl roku. Pokud si ale vzpomenete, že tedy chcete vyrazit na ples už za měsíc, pravděpodobně stihnete zvládnout tak základy.

Rychlokurzy? Ani náhodou

"O nějakém měsíčním tanečním rychlokurzu nevím," říká Eva Bartuňková, mistryně světa v latinskoamerických tancích z roku 1999.

"Pokud by opravdu něco takového existovalo, myslím, že by se dotyční stejně moc naučit nestačili. Na hodině si většinou jen zopakují to, co se naučili minule, protože to stejně do příště zapomenou," tvrdí tanečník Jaroslav Kuneš, kterého nejspíš znáte z televizního pořadu StarDance.

Do klasického kurzu se navíc musíte přihlásit i s tanečním partnerem, pánů je stále tradičně nedostatek.

Individuální taneční

Nezoufejte ale. Podle Jaroslava Kuneše i Evy Bartuňkové je nejsnadnější a rychlou cestou, jak se naučíte tančit, domluvit si individuální hodiny.

"Záleží na tom, co zájemce požaduje. Narozdíl od tanečních kurzů si mohou sami říct, co se konkrétně chtějí naučit. Mohou si vybrat třeba jen některé tance, zatímco v kurzech se musí učit to, co všichni ostatní," říká Eva Bartuňková.

Základní kroky základních tanců, se kterými na plese vystačíte (polka, valčík, waltz, čača, jive, rumba apod.), se podle Evy Bartuňkové dají naučit během pár lekcí. "Do měsíce byste to tedy mohli stihnout," dodává. S nějakými složitými variacemi ale raději nepočítejte. Na to byste museli trénovat mnohem víc, za měsíc to při běžném pracovním a osobním vytížení stejně nestihnete.

Ceny za individuální hodiny jsou samozřejmě různé. Počítejte ale s tím, že vás hodina vyjde od tří set do šesti set korun, v případě známých tanečníků, jako jsou právě Jaroslav Kuneš a další účastníci StarDance, ale vydáte ještě víc.

Latina jen pro ženy

Zájem o tanec je v posledních letech čím dál větší i u dospělých, kteří již nemají problém přihlásit se do tanečních pro dospělé. "O individuální hodiny mají velký zájem mladé dvojice, které se chtějí naučit tančit na svatbu, ale i páry ve středním věku. Většinou hlavně proto, že chtějí mít společnou zábavu. Starší lidé pak většinou chodí do kurzů," popisuje Eva Bartuňková.

Z jednotlivých tanců jsou nejvíc oblíbené latinskoamerické - čača, samba, rumba, jive, ale taky salsa. Některá taneční studia dokonce nabízejí i kurzy latiny pro sólo dámy. Dotyčná se tam tedy naučí tančit i bez partnera, dokáže si pak na parketě vystačit sama, což některé ženy jistě ocení.

Ptáme se dívek z osmiletého Gymnázia Ústavní v Praze 8 Chystáte se letos na ples gymnázia?

Terka (14 let): Ano chystám.

Míša (16 let): Samozřejmě. A co šaty? Máte či budete mít svoje, nebo půjčené?

Terka: Šaty ještě vybrané nemám, ale rozhodně si budu kupovat nové, protože ty z imatrikulace jsou už nepoužitelné.

Míša: Dostala jsem nové k Vánocům. A jaké o nich máte představy?

Terka: Nějaké kratší, zatím nemám představu.

Míša: Kratší po kolena s širší sukní. Co barva? Jaká podle vás letos letí?

Terka: Myslím, že fialové by nebyly špatné.

Míša: Já sem tedy nikdy nechtěla černé šaty, protože ty holky v tom vypadají jako starý-mladý, zvlášť když jsem takhle mrňavá. Ale teď sem si jedny na internetu vybrala a jsou černostříbrné, takže asi letos půjdu do černé. Jinak podle mánie Emo se letos bude nosit nejspíš něco na kombinaci černorůžové nebo tak. Risknete letos boty na podpatku?

Terka: Vzhledem k mé výšce se přikloním raději k nějakým balerínám.

Míša: Risknu. Jak to u vás bude s večerním účesem? Svěříte se do rukou odborníka?

Terka: To si ještě budu muset rozmyslet.

Míša: Rozhodně si dojdu na novou barvu a vyfoukání k nějakému většímu profesionálovi, než sem já. Co od plesu vůbec očekáváte?

Terka: Třeba novou známost. Tu bych docela uvítala ;-)

Míša: Rozptýlení, nové tváře. Umíte tancovat?

Terka: Co jsem pochytila od rodičů.

Míša: Anebo od bráchy... A co taneční? Chodíte, nebo teprve plánuje?

Terka: Určitě, ale až za rok. Nejspíš na Vyšehrad.

Míša: Jasně, půjdu.

Jste spokojeni s tím, jak tančíte?