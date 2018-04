Chcete show, nebo romantiku? Užijte si dovolenou na míru

Pro romantičky

Nejraději popíjíte šampaňské na balkoně a díváte se do nebe? Do toho krásná hudba, jahody, zmrzlina a trocha té něhy. Gratuluji, jste romantička jako vyšitá a podle toho byste si měla užít i dovolenou. Vypadnout ze stereotypu všedních dní a vydat se do jižních Čech nebo do Florencie. Romantickou dovolenou ve dvou si užijete se svým milovaným, a to nejlépe ve fázi zaslepené zamilovanosti zvané růžové brýle. Ale i pro dlouhodobé manželství je pár dní bez dětí přímo blahodárných.

Grafička Mirka Fišárková (31) patří v téhle typologii někam doprostřed. "Už tři roky jezdím se svým přítelem Ivanem na prodloužené víkendy do hotelu Malý Vítek v Českém Krumlově. Našli jsme ho náhodou, ale padli jsme přesně na to pravé. Je tam dokonce pokoj s postelí s nebesy a dřevěnou vanou pro dva. Navíc hotýlek stojí v centru jednoho z nejkrásnějších měst u nás, co by kamenem dohodil jsou zámecké zahrady i desítky hospůdek a vináren. Pár kroků a jste u Vltavy, do které můžete zasněně koukat. Umíte si představit něco romantičtějšího?"

Podívejte se na stránky www.vitekhotel.cz a vyberte si "ten svůj" pokoj. Bude to Včelka Emilka, Kozlík Alfons, Žabka Terezka, nebo Šnek Šulda?

NÁŠ TIP PRO NENAPRAVITELNÉ ROMANTIKY:

* Nic nenechávejte náhodě a zařiďte si pobyt už z domova. Romantická místa bývají často plná a noc na nádraží pak tak romantická nebude…

* Velké hotelové komplexy nejsou zrovna ideální, lepší je menší hotýlek, kde budete mít zamilované soukromí… To samé platí i u narvaných letovisek. Malá městečka sice neduní diskotékou, ale to je přece účel!

* Nemusíte se ani úplně vydat z peněz! I pod stanem je romantiky spousta. Ovšem ne v kempu…

* Dopřejte si trochu volnosti. I k romantické dovolené patří chvilka oddechu při fotbale (pro něj) a šálek kávy na nábřeží (pro vás)…





Kréta, ostrov lásky Jana Nováková (30), marketingová manažerka "Jednu z nejromantičtějších dovolených jsme zažili v krétském letovisku Paleochora, a to nejen proto, že to byla i svatební cesta. Vyhovoval nám klid, divoká a člověkem příliš nenarušená příroda a krásné pláže. Večerní život neznamená diskotéky ani pulzující promenádu. Dvě hlavní uličky se večer promění v jednu příjemnou kavárnu plnou zamilovaných párů a usměvavých místních." Dobrý tip:

"Ideální je zajistit si ubytování v rodinném penzionu bez stravování - jídlo v restauracích není o mnoho dražší než v Čechách a budete mít možnost ochutnat místní speciality." ÚČET, PROSÍM!

* 12denní zájezd pro dva 35 000 Kč (včetně všech příplatků a letištních tax) * Jídlo a pití 10 000 Kč

* Pronájem auta, zábava 9000 Kč Celkem: 54 000 Kč

Pro neohrožené cestovatelky

Je to bezpochyby nejlepší způsob, jak si vychutnat dovolenou podle svého. Jestli si troufáte zjistit leccos nového sama o sobě, zkuste malou (ale klidně i velkou) dobrodružnou výpravu jen v jedné osobě.

Výhodou je, že vás nikdo nebude řídit, rozkazovat vám nebo plánovat za vás. Nádherně si odpočinete, vyčistíte si hlavu a zkusíte si žít jako kdysi, když jste byla úplně svobodná…

Na druhou stranu vám taky nikdo nepomůže s batohem, a když se ztratíte v lese, budete se muset spolehnout buď na kompas, nebo na dobrého pocestného, který vás z temnot vyvede. Proto pro sólo dovolenou platí: připravte si dopředu prvotřídní plán a pečlivě zvažte všechny alternativy.

"Poprvé jsem sama vyjela na dovolenou před třemi lety a bylo to fiasko," vzpomíná na své "individuální" začátky produkční Bára Procházková (32). "Zamířila jsem do Tater jen se stanem. Myslela jsem si, že si půjdu jen tak za nosem a občas přespím na ovčárně. Jenže to byl omyl. V kempech nebylo místo a hotýlky byly drahé. Už po třech dnech mi došly peníze, byla jsem naštvaná sama na sebe a potupně se vrátila domů…"

Od té doby ale Bára jezdí pravidelně. Už od ledna se většinou na své cesty připravuje a trochu trénuje fyzičku, aby vše klaplo. A ono to kupodivu klape. Loni na kole projela Čechy, letos se chystá na Moravu a možná do Rakouska.

DOBRÉ RADY

* Dopředu si zjistěte potřebné informace o místě, kam jedete.

* Pokud míříte do zahraničí, naučte se alespoň základy tamního jazyka pro případ, že budete potřebovat pomoc. * Nezapomeňte si zapsat všechna důležitá čísla (česká ambasáda, emergency apod.) * Pokud nezůstanete na jednom místě, naplánujte si trasu už z domova. Případně si rezervujte dopravu i ubytování - budete mít jistotu, že dojedete na místo a máte kam v noci složit hlavu.

* Na výpravu si zabalte jen to důležité. Bez pudřenky se obejdete, bez náplastí a některých léků už hůř.





Napříč ostrovem Gabriela Králová (29), barmanka "Letět na Réunion jsem chtěla už dlouho, fascinuje mě tamní příroda a nádherné moře. V Praze jsem si koupila jen průvodce, zařídila letenku a pár hotýlků na přespání, protože stanovat se na ostrově nesmí. To se ale nakonec ukázalo naprosto zbytečné, protože levné turistické ubytovny jsou na každém kroku a přespat na pláži je bezpečné. Stejně laciné jako ubytování bylo i jídlo v místních restauracích. Problém byl pouze s pitnou vodou, která se musí kupovat a je drahá. Neskutečná je ale pohostinnost místních. Jak jsem přišla do vesnice, už mě někdo zval na čaj nebo na rikhi, místní pálenku. Za dvanáct dní jsem procestovala ostrov z pobřeží na pobřeží." ÚČET PROSÍM!

* Letenka 20 500 kČ (včetně letištních tax)

* Vízum 1400 Kč

* Jídlo, pití, ubytování 6000 Kč Celkem: 27 900 Kč

Rodinná show

Dovolená s dětmi je vždycky tak trochu improvizační drama, obzvláště když oplýváte víc než jedním potomkem. Při delší praxi si nakonec vypilujete dokonalý styl a ten už jen stačí obměňovat.

Dokud jsou děti malé, je nejdůležitější přežít cestu a pro pobyt vybrat klidnější, bezpečné místo. Žádné harcování z místa na místo, zapomeňte na poznávací zájezdy! Ideální jsou rodinné penziony nebo stále oblíbenější venkovské farmy, kde je dostatek zábavy pro děti a příroda na dosah.

Houbaření, jízda na koni i závod o co nejvíc nasbíraných borůvek bude bavit děti a dobíjet baterky i vám. Samozřejmě čím větší dítě, tím víc fantazie musíte při tvorbě programu zapojit. Nebo mu s sebou vzít kolo. Nebo kamaráda. Vůbec nejlepší alternativa je, pokud se domluví víc rodin s dětmi a vyrazí na "velkorodinnou" prázdninovou cestu.

Chcete zamířit na zahraniční dovolenou? Pečlivě vybírejte lokalitu. Většina cestovních kanceláří má v nabídce celou škálu zájezdů pro rodiny s dětmi. Nepodceňujte ale zdravotní rizika, která hrozí hlavně v odlehlejších destinacích. Rodina realitní makléřky Simony Fantové (36) si proto vybrala letovisko v Dominikánské republice.

"V hotelovém komplexu určeném pro rodiny s dětmi je skvělá atmosféra. Nikdo na vás nevraží, že děti dělají hluk, je tu pro ně spousta zábavy, bezpečné pláže, hřiště, bazénky. Když si s manželem chceme v klidu vypít drink, vezme si je na starost hotelový animátor. Trochu náročná je jen cesta letadlem, ale i ta se s pomocí čokolády a obrázkové knížky dá přežít," vysvětluje Simona, proč si raději za klid připlatí.

JAK PŘEŽÍT DOVOLENOU S DĚTMI:

* Naplánujte ji demokraticky, aby si prázdniny užil každý člen rodiny.

* Jedete-li autem, připravte si kromě mapy a silných nervů taky pár her pro děti, které se brzy začnou nudit. Stačí knížky nebo cédéčko s jejich oblíbenou hudbou. A taky chuť hrát do zblbnutí slovní kopanou.

* Pravidelně střídejte aktivní dny s odpočinkovými. Den na pláži s menším výletem po okolí nebo rodinnou jízdou na kolečkových bruslích.

* Pokud jedete do hotelu, informujte se dopředu, jaká klientela tam jezdí. Můžete tak předejít třenicím s nervózními sousedy, kterým bude vadit i dětský smích.

* Pro daleké cesty nezapomínejte na případná očkování. Připojištění je s ohledem na děti samozřejmost…



Dobrodružství ve skalách Jana Vlková (45), překladatelka a tlumočnice "Nejúžasnější dovolenou s dětmi jsme zažili před lety v Adršpašských horách. Jeli jsme ještě s přáteli, takže o hlídání bylo vždy postaráno a zbytek dospělých mohl také chvíli relaxovat. Pro hordu malých dětí je skalní město pohádkovou krajinou, kde se v každé jeskyni odehrává velké dobrodružství. Byl problém je dostat i na výlet, skalní království jim úplně stačilo. Navíc to bylo doslova za pár korun, protože jsme si zajistili bydlení v soukromí a poeticky jedli v trávě. Dennodenní pikniky a večerní táboráky, na to vzpomínáme dodnes." ÚČET PROSÍM!

Pro čtyřčlennou rodinu

* Ubytování na týden 4000 Kč

* Jídlo, pití 3000 Kč

* Vstupenky, doprava 3000 Kč Celkem: 10 000 Kč



Na dámskou jízdu…

Pokud zrovna nemáte partnera nebo si od něj chcete odpočinout, je dovolená s kamarádkou nebo celou partičkou holek to pravé ořechové. Budete totiž moct celé dny ležet na pláži, aniž byste "alespoň odpoledne" musely šlapat ve čtyřicetistupňovém vedru na nejvyšší skálu široko daleko, jen aby se váš mužný protějšek nenudil na lehátku.

Co ovšem hrozí, zejména jedete-li jen dvě, je láska. Pokud se vaše přítelkyně zamiluje do neodolatelného plavčíka, jste nahraná. A vysněný holčičí výlet se promění v nekonečně dlouhé dny o samotě. Pakliže taky nepotkáte pana Dokonalého. Jako se to stalo Ivetě Moravcové, devětatřicetileté právničce.

"Vyjela jsem si s kamarádkou na týden na jižní Moravu k Mikulovu. Jenže ona se tam zamilovala už druhý den do urostlého vinaře a já ji od té doby neviděla. Dost mi to vadilo, naplánovaly jsme si spoustu výletů a já teď jezdila všude sama. Takže jsme se nakonec pohádaly a ona se z hotelu ke svému vinaři dokonce i přestěhovala. Byla jsem už rozhodnutá, že se vrátím do Prahy, a pak jsem na zámku v Telči potkala sympaťáka, se kterým jsem dovolenou ‚s kámoškou‘ dokončila."

SAMÉ ŽENSKÉ:

* Pečlivě si rozvažte, s kým pojedete. To, že si s kamarádkou rozumíte dvakrát týdně na kávě, neznamená, že přežijete 3 týdny v kuse.

* Pokud jedete v partě, tak pozor na to, abyste si sedly všechny. Jestliže vy si rozumíte se všemi, ostatní členky výpravy to mohou cítit úplně jinak.

* Na trase nebo místě prázdnin se domluvte s celou partou, aby nikdo neměl pocit, že na něm nezáleží.

* Společná dovolená neznamená, že na sebe musíte být nalepené pořád. Občasná procházka o samotě nebo lenošení na pokoji, když ostatní vyrazí do baru, prospěje! * Vadí vám najednou, že kamarádka po sobě nedrhne vanu a nechává náramek na umyvadle? Tak se přes to přeneste, jednak máte volno a pak - vy jí také něčím lezete na nervy.



Na holčičí prázdniny nedám dopustit Michaela Mikudíková (37), manažerka "Už několik let za sebou jezdím s partou šesti až deseti holek na dovolenou na chalupu nebo na kola. Loni jsme si ale dopřály pořádný adrenalinový výlet na Srí Lanku. Byla to úžasná dovolená, protože Srí Lanka je ostrov plný krásné zeleně, úžasných rostlin, nádherných pláží, spousty zvířat a báječných lidí. Navíc i my se dobře známe, takže nebyl jediný problém, dokonce dopředu obávaná "ponorka" nepřišla. Během čtrnácti dnů jsme Srí Lanku procestovaly úplně celou. Viděly jsme většinu místních památek, nádherné moře i hory. Vyplatilo se nám hlavně to, že jsme měly pronajaté auto - to doporučuji rezervovat přes internet už z domova. Doprava na Srí Lance je totiž sice bezpečná, ale trochu zdlouhavá." Dobrý tip:

"Obzvláště při cestě na exotická místa z vlastní zkušenosti doporučuji nepodcenit očkování." ÚČET PROSÍM!

* Letenka pro jednoho 17 000 Kč

* Jídlo, pití, vstupenky, dárky 15 000 Kč Celkem: 32 000 Kč