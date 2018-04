Chcete naučit dítě lyžovat? Jděte mu z očí

"Letos naučím Honzíka konečně lyžovat," těší se taťka, zatímco vybírá na internetu tříletému synkovi pořádnou sjezdovou výbavu. "Neblázni," hrozí se maminka, která se hlavně bojí, že se manžel u učení jen rozčílí a synkovi lyže zprotiví. "Na to je ještě malý. Myslím, že bychom ho měli radši zapsat do školičky." Která varianta je lepší?

Rodič nemusí být nejlepším učitelem

Na otázku, zda se do lyžařské výuky dítěte má pustit sám rodič, nebo je lepší svěřit jej do rukou profesionálů, odpovídá psycholožka Anita Michajluková opatrně: "Obvykle míváme daleko větší trpělivost s dětmi cizími než s těmi svými." U cizích dětí podle ní nevstupují do hry naše rodičovská očekávání, u nich zkrátka nepředpokládáme, že jim vše půjde hned. Když se však něco nedaří našemu dítěti, mnohdy to neseme velmi špatně.

jak poznat kvalitní školičku lyžování? * Má bezpečný prostor pro dětskou výuku oddělený od běžného provozu na sjezdovce. * Nabízí učební pomůcky (tyče s obrázky, hříbečky, podjížděcí branky, terénní překážky, volanty, maňásky…) a dětský vlek (pro nejmenší pohyblivý koberec či provazový vlíček), aby děti nemusely do kopce šlapat. * Výuku mají na starosti instruktoři školení pro práci s dětmi (u nás školí instruktory pro výuku dětských lyžařů např. Asociace profesionálních učitelů lyžování APUL, Asociace profesionálních lyžařských škol, Svaz lyžařů aj.) * Skupinku lyžařských žáčků tvoří maximálně 6 dětí na jednoho instruktora.

"Máme pocit, že jsme jako rodiče selhali, a neúspěch dítěte vnímáme jako naši vlastní nedokonalost," popisuje Michajluková pocity, které nás zpravidla rozčílí a výuka pak může být pro nás i pro dítě spíše stresujícím zklamáním.

Na druhou stranu jsou podle psycholožky i otcové a matky, kteří nereálná očekávání vůči svým dětem nemají. "Pokud takový rodič svoje dítě učit chce a baví to oba dva, mohou si to spolu opravdu skvěle užít," míní.

Po týdnu na sjezdovku

"Své ratolesti by ovšem měli raději učit lyžovat jen dobří lyžaři, kteří mají zkušenosti se základní lyžařskou metodikou," upozorňuje instruktorka lyžování Sylvie Dlouhá. Rodič, který nemá dost pevné nervy ani lyžařské znalosti, udělá podle ní lépe, pokud se své dítě svěří do rukou zkušeného instruktora.

"Dětská lyžařská škola většinou disponuje výukovými pomůckami, zázemím i zkušenostmi a výuka se stává pro děti hlavně zábavou a ne drilem," popisuje instruktorka výhody profesionálních lyžařských metod, které většinu dětí naučí sjíždět pluhovými oblouky modrou sjezdovku do jednoho týdne. "A navíc si rodiče ušetří bolavá záda z neustálého zvedání začínajícího lyžaře," dodává s úsměvem.

Dalším plusem výuky ve školičce je i přirozeně větší respekt dítěte vůči cizí autoritě než vůči vlastní matce nebo otci. "Instruktor se pak mnohdy stane dítěti i žádoucím vzorem, který se snaží napodobit," vysvětluje další pozitivní aspekt výuky od "cizích" psycholožka Michajluková. Starší dítě může být navíc ve skupině vrstevníků motivováno i svou soutěživostí, která ho nutí více se snažit.

Na lyže nejdříve ve třech letech

Kdy začít s lyžováním? Obecně se uvádí, že dítě je možné začít učit lyžovat zhruba ve třech letech. Podle odborníků ale neexistuje jedna univerzální odpověď. "Zda je dítě již ve třech letech schopno začít se učit lyžovat, záleží na jeho pohybové vyspělosti a na jeho schopnosti přijímat nové informace," míní Sylvie Dlouhá, vedoucí dětského lyžařského vzdělávání Asociace profesionálních učitelů lyžování ČR a instruktorka lyžařské školy Happy Hill Sochor z Pece pod Sněžkou.

Teprve až si je dítě jisto chůzí a rovnováhou a koordinuje své pohyby, je podle ní možné začít s prvními lyžařskými pokusy. "Vstupní podmínkou do lyžařské školky je ovšem i to, že dítě už nemá plenky a umí si říci o své potřeby," dodává instruktorka.

Psycholožka Anita Michajluková zase poukazuje na to, že každé dítě prochází senzitivními fázemi na učení se různých dovedností v jiných obdobích. Nejlepší je prý proto dítěti lyže několikrát nabídnout, aniž bychom jej do lyžování nutili. "Pokud bude zrovna naladěno na osvojení si lyžařské dovednosti, půjde mu to hladčeji a s větší lehkostí," tvrdí.

Obě se ale shodují, že čím je dítě starší, tím se s lyžováním lépe vypořádá. Začít dítě učit dříve než ve třech letech věku nemá příliš smysl. Velmi rychle se unaví a ani jeho výsledky nebudou příliš úspěšné, což by ho mohlo od lyží do budoucna odradit. "Nejvhodnějším začátkem je věk mezi čtvrtým a pátým rokem, kdy dítě dosahuje největších lyžařských pokroků," doporučuje proto instruktorka Sylvie.

První lyžařské krůčky dítěte ovlivní ale například i to, jak zvládá mráz, vítr, sníh a nutnost být nabaleno v několika vrstvách. "Jsou děti, které výskají radostí, když jim na nose přistane sněhová vločka, a naopak děti, které chtějí domů, jakmile trochu zafouká vítr," podotýká psycholožka, jejíž tří a půlletá dcera patří právě do druhé skupiny.

kolik stojí lyžařská školička? * Skupinová výuka ve školičce: od 400 Kč/dítě/den * Individuální výuka dětí: od 300 Kč/hod. * Balíček služeb: lyžařská výuka + zapůjčení vybavení: cca 3500 Kč/6 dní * Zapůjčení výbavy: 200 Kč/den, 1000 Kč/6 dní (bez helmy) * Koupě výbavy: nové lyže, boty a hůlky cca 5000 Kč Tip: Některé půjčovny nabízí celosezónní zapůjčení lyžařských setů pro děti, takže odpadne nutnost kupovat každý rok novou výbavu (za set zaplatíte od 2000 Kč).

Maminky, držte se stranou

Někdy však dítě ve školce pláče. Neznamená to ale hned, že se tam nehodí. "Důležité je zjistit, proč pláče, a až pak to řešit," nabádá psycholožka. Důvodem nespokojenosti dítěte bývají přitom nejrůznější příčiny - odloučení od rodičů, nechuť se učit lyžovat, konflikt s jiným dítětem, ale i taková banalita, jako je tlačící bota.

Většinu toho pak zvládne zkušený instruktor vyřešit sám a snaha rodiče být svému "uplakánkovi" nablízku je spíše kontraproduktivní. "Dítě se pak nesoustředí na výuku a neustále pozoruje rodiče," vysvětluje instruktorka Sylvie.

A psycholožka Anita k tomu dodává: "To, že dítě neví, koho poslouchat dřív, se může projevit i tím, že začne zlobit – být protivné a vztekat se." Lepší možností je kontrolovat své dítě z povzdálí, aby nás nevidělo, a přitom si i prohlédnout instruktory při práci. To bývá nejlepším ujištěním se, že je naše dítko v dobrých rukou.

Výuka na míru třeba pro celou rodinu

Někdy ovšem nezbude, než zvolit jinou formu výuky. Takový soukromý instruktor nabídne méně šikovnému, ale i naopak nadanějšímu dítěti vlastní tempo výuky, nebo se s ním zaměří přímo na věci, které mu nejdou.

"Individuální přístup vyhovuje více i těm dětem, které ještě nevyhledávají sociální kontakt s vrstevníky," vysvětluje instruktorka, pro koho jsou soukromé hodiny vhodné.

V nabídce lyžařské školy, kde pracuje, je pak ještě takzvaná rodinná výuka, kdy se dítě učí lyžovat zároveň se svými rodiči, což může být pro některé rodiny tou nejlepší a nejzábavnější variantou.