Ramsay, Sting i Nigella. Své miliony dají charitě, potomci mají smůlu

Narodit se slavným rodičům vypadalo vždy jako výhoda, která s sebou nese pohodlný život a tučné kapesné. Stále víc bohatých celebrit však všechno své jmění nesvěřuje vlastním dětem.

Gordon Ramsey (1. prosince 2013)

Mezi titulky uplynulých dnů se objevila zpráva, že slavný britský šéfkuchař Gordon Ramsay se spolu s manželkou Tanou rozhodl nenechat svůj majetek (odhadovaný na více než 3,5 miliardy korun) svým čtyřem dětem. Každému z nich zaplatí zálohu na byt a to je vše. O další peníze se budou muset postarat samy. Už teď si jeho děti ve věku od patnácti do devatenácti let vydělávají na brigádách, nelétají s rodiči business třídou a do své luxusní restaurace je slavný šéfkuchař vzal poprvé teprve před třemi roky.



Práce šlechtí i bohaté

Podobný přístup se zdá být mezi boháči stále obvyklejší. Mnoho ze současných miliardářů a milionářů začínalo od píky, prošlo si mnohými útrapami a hubenými léty a mají pocit, že právě tato zkušenost z nich udělala lidi, kterými jsou dnes. Pokud tedy chtějí, aby jejich děti sdílely podobné hodnoty, alespoň částečná nápodoba jejich životních podmínek se jim zdá jako vhodný způsob předání těchto hodnot.



David Beckham a jeho děti Harper, Cruz, Romeo a Brooklyn na přehlídce Victorie Beckhamová (New York, 14. února 2016)

Například Beckhamovi, dobří přátelé Ramsayových, posílají své děti nejenom na focení a módní mola, ale i po nedělích mýt nádobí v londýnské kavárně. „Proč ne? Znamená to, že musí v neděli ráno vstát... I já jsem to v jejich věku musela dělat,“ řekla Victoria Beckhamová pro The Telegraph. Podobně se vyjádřili i manželé Obamovi, jejichž dcery mají na brigádách pochopit cenu manuální práce a peněz.

Podobný názor zastává třeba i Nigella Lawsonová, další kuchařská hvězda z Británie. Paradoxní je, že sama „domácí bohyně“ pochází ze zámožné rodiny a její vlastní majetek se zvětšil i sňatkem a následným rozvodem s Charlesem Saatchim. Ostatně otázka dědictví byla podle ní samotné jednou z těch, na kterých se s bývalým manželem, který vydělal miliardy ve světě reklamy, neshodli.



Nigella Lawson v kuchyni

„Nechci, aby moje děti měly finanční jistotu. Pokud lidé nemusí pracovat, ničí je to,“ prohlásila v minulosti a následně se na ni snesla vlna kritiky za to, že je krkavčí matka. Lawsonová se bránila a tvrdila, že i ona sama musela po skončení studia pracovat a že své děti samozřejmě nenechá hladovět.

Velice podobný názor zastává baskytarista skupiny Kiss Gene Simmons, který se nechal pro CNBC slyšet, že o jeho děti „bude postaráno, ale z mých peněz z nich boháči nebudou. Každý den by měli být nuceni vstát z postele, jít ven pracovat a najít si svou vlastní cestu.“



Jackie Chan (16. října 2013)

Herec Jackie Chan je známý jako velký dříč a i on je přesvědčený o tom, že děti by se měly o svůj úspěch zasloužit samy. Jeho syn Jaycee proto po smrti otce nedostane ani cent, veškeré bohatství půjde na účty charitativních organizací.



„Jestli je schopný, tak si bude umět vydělat svoje vlastní peníze. A jestli není schopný, tak by jenom utrácel ty moje,“ řekl podle britského deníku Metro. Dokonce politoval, že svého syna nenechal dříve zapsat do armády, kde by ho vojenský dril řádně zocelil. Svůj drsný přístup zopakoval i ve chvíli, kdy byl Jaycee zatčen v Pekingu za držení drog a odsouzen k půl roku žaláře. Přestože by mu otec byl jistě schopen zařídit díky své známosti i penězům mnohé výhody, neučinil tak a syna ve vězení ani nenavštívil.



Sting své peníze utratí

Další důvod, proč dětem neodkázat své bohatství, je prozaičtější než sdílení hodnot. Někteří lidé si zkrátka chtějí své peníze utratit nebo rozdat do posledního centu sami, sami si je ostatně také vydělali.

Simon Cowell se svým synem

Mediální magnát Simon Cowell, známý jako porotce v televizních show X-Factor, sice neoznámil, kam namíří své miliardové jmění, ale na účet jediného syna Erika to zřejmě nebude „Nevěřím na předávání bohatství z jedné generace na druhou,“ nechal se slyšet.

Zpěvák Sting svých šest dětí také nerozmazluje miliardami, všechny se starají o své vlastní živobytí a nepočítají ani s velkým dědictvím.

„Řekl jsem jim, že toho moc nezbude, protože ty peníze utrácíme,“ řekl britský zpěvák pro Mail on Sunday. „Nechci, aby jim na krku visely trustové fondy,“ dodal a dále vysvětloval, že hraní po hospodách za deset liber v něm vypěstovalo odolnost a tvrdost, která dnešním rychlokvašeným hudebním hvězdám chybí.



Sting

Sting i celá jeho rodina jsou navíc intenzivně zapojeni v charitativních projektech, což je jeden ze způsobů, jak rodiče své děti připravují na to, že z nich nebudou multimilionáři.

Režisér George Lucas se již v roce 2010 rozhodl, že minimálně polovinu svého majetku věnuje charitě, ale i tak jeho čtyřem dětem stále zůstane dost peněz k zajištěnému životu. Čtyři miliardy dolarů, které dostal za svou společnost Lucas Films od společnosti Disney, dal na charitu všechny. „Většinu svého bohatství věnuji na zlepšení vzdělávání,“ uvedl ve svém veřejném příslibu.

Miliardář Warren Buffett

Přidal se tehdy k výzvě jednoho z nejbohatších mužů naší planety Billa Gatese a jeho nadace. Veřejný slib dal i obchodní magnát Warren Buffett, který slíbil dát 99 % svého majetku na charitu. Zbylé jedno procento umožní jeho dětem dělat, co budou chtít, ale nebude to dost na nicnedělání.

Zakladatelka úspěšného britského kosmetického řetězce Body Shop Anita Roddicková pak odkázala veškeré své jmění neziskovým organizacím, protože nechat peníze rodině se jí zdá zkrátka „obscénní“.



Nedůvěra ve vlastní děti

Studie U.S.Trust podle CNBC před několika lety odhalila, že třetina milionářů z generace babyboomers (ročníky 1946 až 1964) by své jmění raději přenechala charitě než svým potomkům. Přestože by více než polovina oslovených milionářů chtěla zanechat svým dětem své bohatství, jenom třetina všech oslovených si je jistá, že jejich děti budou schopny takový majetek zvládnout po emocionální i finanční stránce.

Zajímavé je, že jde částečně o generační záležitost. US.Trust oslovil multimilionáře a milionáře v různých věkových kategoriích. Zanechání svého majetku dětem plánovala polovina bohatých od 50 let výše, ovšem z předchozí generace (tzv. tichá generace narozená 1925 až 1945) i té následující (generace X 1965 až 1985) tak chtějí učinit dvě třetiny dotázaných. Analytici si to vysvětlují tím, že právě generace babyboomers zažila nejstabilnější ekonomický růst a návratnost investic, ale mladší i starší generace mají zkušenost s méně příznivými podmínkami, které nemohou ovlivnit. Mediálně známým se stal i případ nejbohatší Australanky Giny Rinehartové, která se se svými čtyřmi dětmi soudí o železářské impérium.

„Nikdo z nich nemá dostatečné schopnosti nebo kapacitu, znalosti, zkušenosti, úsudek nebo zodpovědnou pracovní morálku k tomu, aby spravovali trust,“ uvedla v jedné ze soudních bitev o svých synech a dcerách. Rinehartová přitom získala velkou část jmění od svého otce Johna Hancocka, který část odkázal i svým vnoučatům.

Není jistě náhoda, že mnoho osobností, které se rozhodují pro darování svých majetků charitě, jsou tzv. selfmademani, které drsné výchozí podmínky a trnitá cesta k úspěchu zocelily. Cení si své vlastní práce a máloco je jim protivnější než představa, že by jejich bohatství utráceli rozjívení frackové za drahá auta, alkohol a drogy. Děti by se tím kromě jiného ochudily o možnost odhalit své talenty a rozvinout ty části své osobnosti, které jim pomohou uspět. Díky svým rodičům mají potomci milionářů v každém případě velký náskok oproti ostatním i bez jejich peněz. Kvalitní vzdělání na známých školách má nezpochybnitelnou cenu, stejně jako cenné kontakty rodičů v nejrůznějších oborech.