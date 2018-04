Extrémní islám není náboženství, to jsou vrazi, říká Chantal Poullain

„Je to strašné. Celý víkend jsem nespala a brečela. Koukala jsem na zprávy a říkala si, že jsem tam měla být. Byla mi hanba, že nejsem s nimi,“ se smutkem v hlase promluvila o svých pocitech herečka.

Chantal si však pochvaluje, jak Francouzi na útoky teroristů reagují a nenechají se zastrašit. „Pro mě je důležité, že jsem pyšná na Francouze, jak se drželi. Na ta shromáždění všech náboženství. Je potřeba, aby lidé nedávali všechny do jednoho pytle, což teroristé právě chtějí,“ říká.

Zároveň je pro herečku důležité, aby měli všichni jasno v tom, že víra nemá s vraždami nic společného. „Nesmíme zapomenout na to, že to nejsou věřící, ale vrahové. Nemyslím si, že člověk, který je věřící, je schopný dělat něco takového. Je třeba dělat proti nim opatření, protože islamisté nás chtějí destabilizovat. Chtějí, aby byla válka mezi lidmi,“ míní Chantal, která má ve Francii mnoho přátel i příbuzných.

„Těžko se mi o tom mluví. Oni jsou velmi překvapení, jak to je možné, že se to děje. Nejen je, ale i mě už tenkrát dostal teroristický útok na vydavatelství Charlie Hebdo, jelikož to je zásah na naši svobodu vyjádření. Ten útok byl zaměřený na konkrétní osoby, ale nezapomeňme, že tentokrát šlo o střílení po mladých lidech. Klub Bataclan je ve čtvrti plné mladých lidí. Pro mě extrémní islám není náboženství, to jsou vrazi,“ dodala Chantal Poullain.

Po pátečních teroristických útocích, při nichž v Paříži zemřelo 129 lidí, je celý svět v šoku. Francouzský prezident François Hollande vyhlásil výjimečný stav a teroristické útoky označil za válečný akt.