Čeští muži: Sex? Ne, prosím!

Dnes ne, miláčku, bolí mě hlava. Tato věta se připisuje zásadně ženám. Neprávem. Přibývá mužů, kteří na nabídku sexu reagují naprosto stejně. Odmítnutím.

V mnoha českých ložnicích se řeší neobvyklý problém: muži se nechtějí milovat. Tento "trend" už přiznávají i samotní sexuologové. "Výrazně narůstá počet mužů, kteří nemají chuť na sex, a jejich partnerky tím strádají. Teprve v posledních letech si dodali odvahu k návštěvě odborníků. Společenský stereotyp, který muže zobrazuje jako samce stále připraveného k sexuální akci, jim v tom bránil," uvedla například sexuoložka Hanka Fifková v odborném časopise Psychologie Dnes.

Je mi přes třicet, končím

"Když jsem se manžela, který se vždy rád miloval, zeptala na příčinu jeho nezájmu, odpověď mě docela šokovala. Prý už překročil třicítku, svůj sexuální vrchol má dávno za sebou a tudíž ho to příliš nebaví a nezajímá. Zdůvodnil mi to hezky vědecky. V posteli se tak docela míjíme. Mě sex předtím docela dlouhou dobu nijak nelákal. Až teď po třicítce mám na něj mnohem větší chuť. Už vím, co se mi líbí, co potřebuji a jak dosáhnu orgasmu. Manžel byl na mě často naštvaný, že jsem s ním nechtěla spát, teď se role naprosto vyměnily," svěřuje se Marie.

Situaci nejdříve řešila "domlouváním", pak zkusila jemný nátlak. Přesně takový, jaký kdysi uplatňoval její manžel a kvůli kterému ho občas nenáviděla.

"Nepomohlo prakticky nic. Jsem šťastná, když se milujeme jednou za dva týdny, a to manžela k sexu ještě musím přinutit. Je to vlastně úsměvné. V podstatě jsem nikdy nemasturbovala, nebavilo mě to, k vyvrcholení jsem tímto způsobem dospěla jen výjimečně. Teď to dělám téměř každý den. Minule dokonce třikrát. Sama ze sebe jsem naprosto šokována. Hrozně se mi to líbí, ale manžela to asi nenahradí." říká. Milence si zatím nehledá. Tuto možnost ale do budoucna nevylučuje. "Pokud by to takto mělo pokračovat, asi mi nic jiného nezbude."



Manžela vibrátor nenahradí.

Neslavné vyhlídky

Je fakt, že muži jsou na vrcholu svých sexuálních sil kolem osmnáctky až dvacítky. V tomto věku jsou ochotní překonat všechny překážky, aby se uspokojili. Muži ve věku nad třicet let by už kvůli sexu do dvanáctého patra nešplhali, ani by je nenapadlo cestovat přes půl republiky kvůli jedné vášnivé noci. Potvrzuje to i uznávaný český sexuolog Jaroslav Zvěřina, který ve své knize Sexuologie (nejen) pro lékaře píše: "Vyžadující stranou pak bývá žena a stranou méně sexuálně výkonnou muž. Je tomu tak proto, že sexuální výkonnost mužů, měřeno frekvencí orgasmů, po třicítce postupně slábne."

A bude ještě hůře. S přibývajícími lety v mužském organismu klesá hladina pohlavního hormonu testosteronu, čímž ještě více klesá i jejich sexuální apetit. Naopak, ženám se v pozdějším věku testosteron v těle zvyšuje. A tak je docela pravidlem, že v dlouholetých vztazích má na sex mnohem větší chuť žena než muž. Což vyvrací tolik rozšířený názor, že muži chtějí erotiku až do vysokého věku, zatímco ženy na milostné hry po menopauze navždy ztrácejí chuť. Podle Jaroslava Zvěřiny po šedesátce není pohlavního styku schopna až desetina mužů.

Sexuolog Jaroslav Zvěřina dělal se svým kolegou Petrem Weissem průzkum, ze kterého vyplynulo, že sex ve svém životě vůbec nepotřebuje téměř polovina žen a každý třetí muž. U mužů se to týká především věkové kategorie třicet až padesát let.

Dnes nechci, jsem unavený

Únava a vyčerpání z práce. Plus časově náročné koníčky. To je další "moderní" příčina, proč se čeští muži tak často nechají k sexu přemlouvat. "Můj manžel pracuje ve vysoké manažerské funkci, takže se domů pravidelně vrací až kolem osmé deváté hodiny večer. A často pracuje i po nocích. Víkendy tráví na kole a také hraje fotbal za jednu vesnici. V posteli usne asi za pět sekund, na milování nemá ani pomyšlení," popisuje svou momentální "sexuální situaci" Jana (41).

Kdy se milovali naposledy? "Odhaduji, že asi před dvěma měsíci. Můj manžel je přitom atraktivní muž a ženám se líbí. Kdyby věděly, že s ním nic není, asi by je to velmi překvapilo. Samozřejmě jsem se partnera ptala, proč se už nechce tolik milovat. Řekl mi, že je vyčerpaný z práce a že se nebude a nechce přemáhat," je nespokojená Jana.

Co bude dál? Žena by chtěla, aby jsi manžel našel práci, která ho nebude tolik vysávat. "To ale nepřichází v úvahu. Jeho práce velmi baví. Pokud by to ale takto mělo pokračovat, nevylučuji v budoucnu ani rozvod," uzavírá žena.