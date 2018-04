Cesta za orgasmem aneb který knoflík je ten pravý?

Kde jinde nasbírat nejvíc informací o orgasmu ostatních žen než na dámské jízdě. Vyrážíme autem v pěti na dlouhou cestu do Německa a já nadhazuju téma hned na výpadovce. Nikdo mi neuteče a ani nechce. Tohle téma nás všechny zajímá a baví, i když co kamarádka, to jiný názor a jiná praxe.

DOJDI TAM, NEVÍM KAM, PŘINES TO, NEVÍM CO

Podle Sexuologického slovníku je orgasmus intenzivní a velmi silná sexuální rozkoš, které žena dosáhne při stimulaci klitorisu (klitoridální orgasmus) nebo dráždění pochvy (vaginální orgasmus). Ve skutečnosti popisuje každá žena tenhle zážitek jinak.

"Já pořád čekala, kdy se začne hroutit vesmír a lítat ohňostroje, a kde nic tu nic. Pak jsem pochopila, že ten dlouhej fantastickej pocit, kterej mám, že to je ono. Moje orgasmy jsou takový náhorní plošiny, žádnej opravdovej vrchol," začíná se svěřovat první pasažérka.

"Fakt?" diví se druhá. "Já mám ten ohňostroj pokaždý. A pak se mi klepou kolena a nemůžu vstát pět minut z postele." Závistivé ticho je jí odpovědí.

Od doby, kdy se ženám právo na orgasmus vůbec přiznalo, se totiž rozšířil jeho poměrně zidealizovaný obraz a stal se takřka povinností. Články o zaručené cestě k mnohonásobnému orgasmu a filmové scény milujících se párů, při kterých žena bourá zdi a trhá povlečení, zakládají mnohým z nás na mindráky a nejistoty. Tak jak to s tím orgasmem je? Mám já ten správný? A proč jsou teda moje peřiny pořád v celku?

Po důkladném několikahodinovém rozboru docházíme v autě k závěru, že každý orgasmus je ten správný. Malý, velký, s mužem, bez muže, s vibrátorem i bez.

KLITORIS, NEBO BOD G?

Díky sexuální revoluci vědí už všichni muži o existenci klitorisu, malého, velmi citlivého topořivého orgánu umístěného tam, kde se sbíhají malé stydké pysky, přikrytého malinkatou předkožkou. Jeho drážděním dosáhne orgasmu naprostá většina žen. Je to taková cesta jistoty.

To ten druhý "knoflík" na orgasmus - slavný bod G - je pořád trochu záhada. Většina lidí neví, kde přesně leží a na co je dobrý. A to přesto, že o jeho existenci se ví už přes padesát let.

Tak tedy: je uložen na přední stěně vaginy, asi 3 až 5 centimetrů od jejího okraje, a dobrý je při dosahování vaginálního orgasmu. Po židovském lékaři Ernstu Gräfenbergovi ho pojmenovali sexuologové John D. Perry a Beverly Whipple. Gräfenberg, kterému bychom měly zřejmě postavit pomník (i když jeho podobu si nedovedu dost dobře představit), se proslavil díky studiu ženských pohlavních orgánů a ženské sexuální fyziologie.

OH JÜRGEN, JÜRGEN, ICH KOMME!

Pornofilmy mají jistě v moderní společnosti svoji nezastupitelnou roli, ať už komickou nebo edukativní. Dozvíte se v nich, že dlouhé nehty ve tvaru lopatiček vám nebrání v manipulaci s drobnými předměty nebo že řemeslníci přicházejí do domácnosti vždy v montérkách na nahém těle a vždy připravení.

V něčem ale napáchaly dost velkou škodu. V rozšíření informací, že ženská ejakulace (zvaná mokrý orgasmus) a mnohonásobný orgasmus jsou běžná záležitost. Což nejsou.

Některé ženy při orgasmu vylučují z močové trubice výstřiky tekutiny podobného složení jako mužský ejakulát (pochopitelně bez spermií). Vylučuje ho žláza obdobná mužské žláze předstojné - prostatě, která zároveň tvoří podstatu bodu G. V mojí malé průzkumné skupině ho nikdo nikdy nezažil, i když zapařené střešní okno nad postelí jedné z nás, ze kterého v nevhodný okamžik stekl pramínek vody, uvedlo dotyčnou na chvíli v omyl.

Jak často a jakému procentu žen se to stává, sexuologové neuvádějí, ale shodují se na tom, že je to znak velmi silného orgasmu a jak žena, tak její partner by na něj měli být pyšní.

Mnohonásobný orgasmus zase přichází ve chvíli, kdy po dosažení prvního vrcholu nepocítíte období útlumu, a proto můžete zažít druhý orgasmus rychle po prvním. Některé ženy jich mohou prožít i mnohem víc. Výzkumy ukazují, že podobného luxusu si užívá asi 13% z nás a ještě větší množství žen toho může dosáhnout pomocí správné stimulace (jako například pomocí vibrátoru) a ve správném rozpoložení. Jenže klitoris a bradavky některých žen jsou po vyvrcholení velmi citlivé a jejich následná stimulace může být bolestivá. V tom případě pomůže uvolnit se a zhluboka dýchat.

MY DVA A ČAS

Jen na vás, partnerovi a správném načasování záleží, jestli prožijete své orgasmy zároveň, což je bezpochyby v sexu krásný zážitek. Přestože Woody Allen tvrdí, že jediný simultánní orgasmus s manželkou zažili, když podepisovali rozvodové papíry, není dosažení společného vrcholu žádná fata morgána.

Posádka našeho vozu, která se v té době už do tématu orgasmu ponořila až po uši, se sice sjednotila v názoru, že společný orgasmus je podobně zřídkavý jako bílý tygr ve volné přírodě, ale že stojí za to na tom zapracovat a na tygra si počkat.

Jde o jednoduchou otázku načasování. Protože muži dosáhnou vyvrcholení mnohem rychleji než ženy, ale zase pak potřebují nějaký čas na regeneraci, měla by na začátku dostat přednost žena. Muž ji potom v cílové rovince dohoní a máme tu dvě první místa. Bude to sice chtít nějaký čas nacvičovat, ale nemyslím, že by to někomu vadilo.

JÁ NEPŘEDSTÍRÁM, JÁ POVZBUZUJU

Jestli je seriál Sex ve městě učebnicí sexu moderní ženy, pak je následující dialog jednou z nejdůležitějších lekcí:

Miranda: Orgasmus je ve vztahu hlavní záležitost.

Charlotta: Ano, ale ne jediná. Orgasmy ti nepošlou přání k Valentýnu a nedrží tě za ruku u smutného filmu.

Carrie: Ty moje ano.

Miranda: Ty tady snad chceš hájit předstírání orgasmu?

Charlotta: Ne, ale když mám nějakého muže opravdu ráda, tak radši trochu falešně zahekám, než bych strávila noc sama.

Miranda: A tohle jsou jediné možnosti?

Charlotta: Podle mě není jedna malá chvilka důležitější než to, že ráno vstane a udělá mi kávu.

Miranda: Já bych dala přednost orgasmu i před hrnkem nejluxusnější kolumbijské kávy. Kdykoliv.

Carrie: Já bych tedy nejradši obojí.

Téma předstíraného orgasmu odstartovalo ve voze, který právě překročil státní hranice, vášnivou diskusi. Vdaná a unavená matka dvou dětí se přiznala, že ve všední den večer radši zahraje manželovi divadýlko, než by to hnala až do konce doopravdy. Sexuálně založená a čerstvě zamilovaná vyslovila kategorické NIKDY. A největší ohlas sklidila věta: "Já nepředstírám, já povzbuzuju."

Předstírání orgasmu je ve vztahu velmi nebezpečná věc z toho důvodu, že se těžko bere zpátky. Jak vypráví devětadvacetiletá Petra: "Jak s tím jednou začnete, už nikdy nemůžete říct partnerovi, jaká je pravda, a naučit ho, jak s vámi ,zacházet‘."

Ale i u párů, které jinak žijí spokojeným sexuálním životem, občas nastane situace, kdy malá nevinná lež nikomu neublíží a jde se spát a všichni jsou spokojení. Dokonce se stává, že když budete "povzbuzovat" opravdu aktivně, vzruší vás to a pomůže vám to dosáhnout orgasmu nepředstíraného.

I CESTA MŮŽE BÝT CÍL

Absolutní neschopnost dosáhnout orgasmu při jakémkoli pohlavním styku, a to i orálním, se jmenuje anorgasmie a týká se zhruba 10 % žen. I pro ně je sex velice příjemnou záležitostí, ale důsledkem nepoznaného orgasmu mohou mít určité psychické potíže.

Jak k takové anorgasmii přijdete? Obvykle má psychologický nebo emocionální základ, ale někdy může být způsobena i organicky. Její příčinou bývá stres, úzkost, únava, obavy, vina, deprese, strach, bolest, otrava alkoholem, vliv léků a chemických látek, třeba antidepresiv. S anorgasmií musíte k sexuologovi, protože jenom on správně rozklíčuje, kde je zakopaný pes, a v ideálním případě ho vykope a oživí.

Byla by škoda orgasmus nikdy v životě nepoznat, i když americký aforista Mason Cooley s nadsázkou říká, že je to jen kýchnutí pohlavních orgánů. Zdravíčko.