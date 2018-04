MÓDA ZE SLAVÍKŮ: Laciná Borhyová, zlá Kuchařová Gregor a trendy Farna

Případ první: IVA PAZDERKOVÁ

10 %

Chápu, že Iva musí udělat promo své nové desky, ale proč zrovna tímto způsobem na galavečeru, kde je daný dress code? Tohle mi přijde hodně přes čáru slušného oblékání na akce tohoto typu. Neviděl jsem Karla Gotta, že by si na sako tiskl svojí fotku a chodil s tím na Slavíky. A i kdyby, tak jedině a pouze Mistr si to může dovolit. Iva má procenta jen za doplňky a sukni, která je výborná, ale bohužel pohřbená tím trikotem.

Případ druhý: LUCIE BORHYOVÁ

5 %

Teď jsem měl trochu zástavu. Tohle se opravdu stalo? Páni, já nemám slov. Provedení i materiál šatů jsou ucházející, ale co je to divné bílé pod tím? Tohle byl přestřel. Lodičky neladí se psaníčkem, šaty by asi neladily nikdy k ničemu, takže o těch se nemusíme ani bavit. Lucka je hezky namalovaná a dala si práci s vlasy, a za to jí dávám aspoň pár procent. Jinak je to koncentrované zlo.

Případ třetí: MARTA JANDOVÁ

20 %

Tento model Martě zajisté moc sluší a nevadí na vybírání postupujících v SuperStar, ale na galavečer Slavíků je to rozhodně nepřijatelné. Vesta působí laciným dojmem a spolu s obřím medailonkem a dalším neidentifikovatelným řetízkem to spíše vypadá, že zpěvačka jde číst budoucnost ve stánku na pouti, než že je na slavnostním večeru pěveckých hvězd. Kalhoty by se daly dobře zkombinovat s nějakou pěknou blůzou a přes to dlouhou vestu až ke kotníkům a outfit by byl i odpovídající dané události. Bohužel, Marto, toto vůbec nevyšlo. Procenta jsou za kalhoty, boty a manikúru.

Případ čtvrtý: KRISTINA KLOUBKOVÁ

80 %

Šaty splňují daný dress code, ale ničím bohužel nezaujmou. Zvýrazňují krásnou figuru Kristiny, což je v případě řasení občas problém, ale zde ne. Make-up a vlasy následují šaty v tom, že nevadí, ale neoslní a takový je celkový dojem.

Případ pátý: LUCIE VONDRÁČKOVÁ

100 %

Krása, elegance, pokora a minimalismus. Výborná práce, Lucko! Šperky jsou jemné a sladěné, manikúra ladí s make-upem a krásný vyfitovaný kostýmek působí elegantně, ale zároveň sexy!

Případ šestý: EWA FARNA

90 %

Ewu musím velice pochválit. Bordó je barva letošní zimy a spolu s černými detaily a lodičkami to utváří krásný celek. Ewa zjevně chtěla docílit look rockstar i dredy, které ale absolutně nechápu. Jak se však říká, proti gustu...

Případ sedmý: TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ GREGOR

20 %

Šaty materiálově a střihově připomínají situaci, když je mladá slečna pozvaná na ples, a nemá finance na to se připravit. Tak skočí do H&M a koupí první dlouhé šaty. Boty ani nevím jak pojmenovat, ale můj kamarád to docela vystihl. „To má žabky, nebo proč jí lezou ty prsty až na zem?“ Psaníčko neladí ke šperkům, ani k nehtům, ty zase neladí s make-upem. Celé je to prostě zlé. Jediné plus je, že Taťána je i v tomto modelu krásná a make-up má dokonalý.

Která z dam byla nejlépe oblečená? celkem hlasů: 22688