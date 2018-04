Móda ze Lvů: Vlasáková šlápla vedle, Stašová překvapila

Případ první: JANA PLODKOVÁ

100 %

Jana Plodková zvolila úžasný model z dílny Bcgb Max Azria, což byla trefa do černého, v tomto případě spíš do bílého. Vykrojené detaily na ramenou dodávají modelu na preciznosti a eleganci. Kombinace psaníčka se zlatými detaily a zlatými podpatky jde s krémovou barvou šatů naprosto ruku v ruce. Make-up má herečka dokonalý, tmavé odstíny podtrhly její sexy look. Šperky v tomto případě nejsou ani třeba a dovolil bych si říct, že Jana byla šperkem sama o sobě.

Případ druhý: MARTHA ISSOVÁ

95 %

Chatty je značka, která jde s Marthou Issovu již několik let a každým rokem jí sedne víc a víc. Tento model byl jednoznačně jeden z nejhezčích z celého večera. Látka vyzařuje exkluzivitu a dokonalost. Odlehčení modelu přidáním kapes je pro herečku jistě příjemné z hlediska pózování pro fotografy. Jediné, co bych Marthě vytkl, je náhrdelník.



Případ třetí: KLÁRA ISSOVÁ

0 %

Tak to byl asi vtip. Klára Issová bohužel vypadá, jako kdyby prolétla komínem a u toho ztratila podprsenku. Účes, šaty, kabelka, malé boty. Bohužel naprosto tragické.

Případ čtvrtý: ALENA MIHULOVÁ

40 %

Model krásné střední cesty, o níž říkám, že neurazí, ani nenadchne. Ale musím uznat, že herečce sluší. Bohužel nevím, co měly dámy za kolaps se šperky, ale Alena Mihulová stejně jako Martha Issová díky šperku na krku vypadají, jako kdyby společně vykradly úschovnu nejlacinějších cetek. Kabelka, boty a také vlasy následují klasičnost šatů. Celkový dojem je stejný.



Případ pátý: ANNA GEISLEROVÁ

60 %

Anna Geislerová patří podle mě mezi nejlépe oblékané ženy českého showbyznysu. Tento model od Kláry Nademlýnské je sice odzbrojující, ale průsvitnost šatů bych na tuto událost rozhodně nedoporučoval. Přece jen je to stále galavečer. Herečka je i přes ne úplně vhodný výběr nádherná žena. Ale hodnotíme módu, make-up a vlasy.



Případ šestý: ZUZANA STIVÍNOVÁ

30 %

Další z modelů Bcbg Max Azria oblékla i Zuzana Stivínová. Zatím to vypadá, že v Pařížské měli asi slevy, jelikož je to již asi pátý model, co jsem od této značky zaznamenal. Pro herečku bych rozhodně zvolil lichotivější šaty v oblasti prsou. Tyto šaty ji dělají poněkud rozhalenější. Kožich také nebyla zrovna výborná volba, a tak jediná lichotivá věc na tomto outfitu je make-up a vlasy. Šperk na krku vypadá trošku jak střapec na závěsy. Třeba příště.

Případ sedmý: ELIŠKA BALZEROVÁ

40 %

Eliška Balzerová je dáma s velkým D a výborná herečka v jednom. Bohužel volba těchto šatů se jí moc nepovedla. Šaty ji zvláštně půlí postavu a v podstatě to vypadá, jako kdyby přišla o hrudník. Ovšem make-up a doplňky jsou naprosto perfektní. Herečka to tím částečně zachránila. Bohužel za šaty musím ubrat procenta.

Případ osmý: SIMONA STAŠOVÁ

100 %

Simona Stašová mě poslední dobu každým svým outfitem nepřestává překvapovat. Výborný střih, moderní linie, vrstvení a elegance spojená s jemností. Bohužel nevíme, odkud model je. Rozhodně by se tam herečka ale měla oblékat častěji. Krásný sněhově bílý kabát přehozený přes overal je výborná volba. Když vezmu v potaz hereččin věk, tak musím uznat, že má krásný make-up a vlasy. Je vidět, že Simona Stašová přípravu nepodcenila a to se cení.



Případ devátý: LENKA VLASÁKOVÁ

0 %

Tak toto je opravdu masakr. Na to bohužel asi nemám ani co jiného říct. Lenka Vlasáková vypadá, jako když utíkala z hodně špatné vlasové show a u toho se zamotala do sprchového závěsu a obvázala to řetezem od kola. To bych vyvěsil jako obrazný příklad, jak se rozhodně nikam neoblékat.



Případ desátý: VANDA HYBNEROVÁ

60 %

Vanda Hybnerová má v šatech krásnou postavu a róba jí moc sluší. Model splnil svůj účel, ale v podstatě je nezajímavý. Hereččin look bych doplnil o nějaký šperk na zápěstí či menší náhrdelník. Stejně tak by jí neuškodilo trošku pudru, aby se tak neleskla. Jinak si myslím, že má určitě zasloužená procenta za krásný detail v dekoltu a psaníčko.

Případ jedenáctý: ZUZANA KRONEROVÁ

65 %

Slovenská herečka Zuzana Kronerová zvolila ležérnější styl šatů, což vypadá ladně a vyváženě. Určitě bych se nebál ani nějakého kabátku nebo kožichu, hereččin outfit by tak nebyl tak „holý“. Trošku mi také vadí střih rukávů a zakončení šatů. Co se musí ocenit, je náhrdelník sladěný s brýlemi. Říká se, že krásné brýle jsou někdy více než diamantový šperk. A to přesně se Zuzaně Kronerové povedlo. Plusové body bych dal i za krásný mladistvý účes.

Která z dam vypadala nejlépe? celkem hlasů: 12045