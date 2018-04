České návrhářky mají módu pro každého. Podívejte se

Leeda Lucie Kutálkové a Lucie Trnkové

Návrhářské duo Leeda si oblíbilo komfortní přírodní materiály. Často pracuje s bavlnou i hedvábím a po večerech plete ponča z jemného červeného a růžového mohéru. Nová kolekce přináší variabilní trička s možností různého zavazování, kabátko-šaty z jemné džínoviny, ručně pletené lehoučké svetry, teplákové mikiny s volánem i splývavé transparentní šaty a košile. Vybírat lze i z řady pruhovaných triček s kontrastní výšivkou a tiskem, ale i letních šatů s nepravidelným velkoplošným vzorem nebo modelů s pružného tylu.

Leeda je pro tuto sezonu zelená, tělová, bílá, červená i černá, ale i jemně pastelová. Návrhářky doporučují doplnit modely šperky mladých designérů, například Markety Richterové, Evy Růžičkové nebo Kláry Šípkové, které se také dají pořídit v pražském butiku Leeda.

Radka Sirková a Anna Tušková alias Chatty

Hlavním motivem nové kolekce designérského dua Chatty je snový svět a prolínání mužského a ženského principu. Inspirací kolekce nazvané Royal Trip byl citát psychoanalytika Sigmunda Freuda: Sny jsou královskou cestou do nevědomí.

"Snažily jsme se zachytit především kontrasty mezi sněním a realitou, snovou atmosféru a jakousi nahodilost či bizarnost snových příběhů," říká o kolekci Anna Tušková. Prolínají se zde kontrastní struktury, materiály i barvy. Převažuje hlavně denim v čistě bílé a černé barvě v kombinaci s fuchsiovými a zlatými detaily na nylonu, žerzeji a hedvábí.

V nové kolekci najdete hlavně kalhoty, doplněné o šifonové košile, hedvábné šaty s třásněmi, kašmírové kabáty a saka s kožešinovými límci. Návrhářky tvrdí, že jejich kolekce je určena pro ženy ve věku od 18 do 65 let.

Helena Mertlová a její šaty

Rukopis této české návrhářky se dá jednoznačně definovat třemi slovy: nadčasovost, nositelnost a originalita. Proto limitovaná kolekce pro letošní jarní sezonu se vyznačuje šaty s rafinovanými střihy a kvalitou použitých materiálů. Inspirace vycházela z lehkosti hedvábného materiálu, proto je barevností laděna do jemných odstínů. Objevuje se bílá, smetanová či pudrová, avšak něžně barevný celek rozbíjí krátké červené šaty.

Převládají přírodní materiály v podobě strečového hedvábí a viskózy. Podle Heleny Mertlové si každá žena může v této kolekci najít taková řešení šatů, která budou lichotit její postavě. Šaty jsou určené ženám se sebevědomím a kouskem romantiky.

Luxusní pret-a-porter Kláry Nademlýnské

"Kolekce se dají definovat jako luxusní pret-a-porter v limitovaných sériích, určené pro ženy mezi 25-50 lety, které hledají osobitost, kvalitu a nadčasovost," popisuje návrhářka svou značku. Snad právě proto si již několikátou sezonu v řadě zvolila jako tvář topmodelku Terezu Maxovou.

Pro letošní jaro a léto Klára posunula modely ve svém sport-chic stylu do pastelových barev a etno potisků. Nezapomněla však na ženskost a hravost. Podle jejích slov lehce vklouznete do pouzdrových strečových šatů v kombinaci s kůží či saténem, necháte se obejmout splývavým hedvábím ve volných tvarech tunik a halenek, nebo se zapnete do strukturovaných přiléhavých bundiček a sáček ve stylu "křiváků".

Kolekci prozářily živé pastely od růžové, žluté a červené až po jasně modrou, které o to více vynikají vedle zemitých tónů. V materiálech převažuje bavlna, hedvábí, viskóza či len doplněné koženými lemy a kovovými zipy. Součástí kolekce je ručně malovaný motiv pod jménem "Amulety", který je použit také jako potisk triček.

TIQE by Petra Balvínová: Soul

Petra tvoří modely pro emancipované ženy s nadhledem. Cílem její značky je navrhnout modely tak, aby ženě lichotily a dodaly potřebné sebevědomí. Její jarní kolekce nazvaná SOUL má vystihnout křehkost a nevyzpytatelnost ženské duše, která po zranění má nádech ďábelského odvaru. Tváří kolekce je herečka Klára Issová.

Vybírat můžete ze sukní, šatů a korzetů, základní silueta má tvar přesýpacích hodin. Určitě i vy zpozorujete návrat k širokým sukním 50. let v délce pod kolena s kapsou v bočním švu.

SOUL má navodit pocit jara, jemné pastelové odstíny růžové, zelenkavé a modré s bílým základem tvoří s magentovou růžovou zajímavý celek. Materiály jsou luxusní kvality z dílen Louis Vuitton, Roberto Cavalli či Valentino.

SISTERSCONSPIRACY – Alice Klouzková a Jana Jetelová

"Myšlenková mapa vizuálně zachycuje nápady a inspirace. Stejně tak naše nová kolekce MindMapper mapuje vše, co nás baví, ovlivňuje a inspiruje - filmy, knihy, výtvarné umění, hudba," představují svoji kolekci návrhářky Alice a Jana.



Jejich jaro je plné náhody, výrazných barevných mixů a spousty zapínání a velkých kapes. Jednoduché geometrické členění střídá volné aranžování a elegantní práce se střihem. Z materiálů návrhářky zvolily luxusní bavlněné košiloviny od českého výrobce, viskózové úplety nebo i hedvábí a kůži.

Dominantním prvkem je speciální MindMapper potisk, který pro tuto kolekci vytvořila umělkyně Linda Dostálková. Modely doplňují šperky studia LLEV. Klientela značky Sistersconspiracy není omezená věkem ani povoláním. Návrhářky prozrazují, že si u nich může vybrat osmnáctiletý kluk, pán po padesátce, nebo nevěsta, která chce netradiční svatební šaty. Všichni mají ale společné myšlení - v oblečení hledají individualitu, osobitý styl, příběh a samozřejmě kvalitu.

Dvě kolekce Hany Zárubové

Přední česká designérka na jaro připravuje dvě kolekce. Jednu pro módní značku no., kterou navrhuje společně s grafickým designérem Štěpánem Malovcem, a druhou luxusnější pod vlastní autorskou značkou by hanazarubova.

Kolekce no. nese název Duck you. Zahrnuje oblečení, do kterého lze vklouznout na jaře a s potěšením v něm zůstat až do léta. Nabízí tedy košilové šaty, sukně, trička a tuniky s legínami a pro chladnější dny mikiny se sakem. Vše je ve střídmé barevnosti značky no., kterou ale jako jarní překvapení nabourávají skryté potisky v neonových barvách, které na oblečení najdete až po bližším ohledání – schované pod límcem nebo třeba v kapse. Tisky doplňují visačky, všité do bočních švů, s názvem kolekce Duck you a malým obrázkem kachničky. Hana kolekci doporučuje nejen studentkám architektury, ale i vkusným mámám od dětí a byznys ženám se smyslem pro humor.

Jarní kolekce značky by hanazarubova se jmenuje Pár kusů, co vám chybí. Kolekce je záměrně neucelená a tvoří jen pár jarních kusů, ve kterých lze jít ráno do práce, odpoledne do kavárny a večer vesele pokračovat do společnosti.

"Navrhla jsem několik modelů, po kterých podle mě na jaře touží téměř každá žena. Je to opravdu "pár kusů, co vám chybí", které jste už dlouho marně hledaly. Oblečení, ve kterém můžete strávit celý krásný jarní den," vyjadřuje se o své jarní kolekci designérka. Obsahuje košile, hedvábnou tuniku, vycházkový plášť v jednoduché barevnosti, ale plné rafinovaných detailů, vše ve střídmé kombinaci bílé, černé a šedivé.

TIMOURE ET GROUP Alexandry Pavalové a Ivany Šafránkové

Nejnovější kolekce TEG se dělí na dvě linie. Tu první designérky označují jako sofistikovaně ženskou. Je plná aranžovaných, ale i geometricky jednoduchých prvků na šatech, sukních a topech. Druhá nabízí modely spíše na volný čas, trika, bundičky, úpletová sáčka a kalhoty různých střihů se zajímavými detaily.

Materiály pro jarní a letní sezonu jsou velmi příjemné: úplety z viskózy s bavlnou ve velmi lehkých i těžších gramážích, jemná bavlněná plátna, lehká džínovina, splývavé viskózy a hedvábí na šaty a topy. Základní barvy jsou černá, bílá, šedá, tmavě modrá, červená a camel s barevnými akcenty žluté, jablíčkově zelené, šeříkové, korálové a pudrové.

Alice Abraham: Urban

Jarní kolekce návrhářky opět vyjadřuje ženskou krásu a svůdnost. Designérka ji rozdělila do dvou linií, ve kterých postavila do protikladu něžné světlé barvy s výraznými barvami a střihy. První linie je velmi něžná, dominuje v ní bílá barva, ručně háčkované krajky a výšivky, přírodní bavlna a hedvábí.

Modely z druhé linie se hodí převážně pro společenské příležitosti. Vedou výrazné barvy v kombinaci se zlatou barvou, která dle slov návrhářky dodává šatům luxusní a elegantní vzhled. Volba materiálů padla jednoznačně na hedvábí, krajky a zákazníky oblíbené strečové materiály.

Kolekce je cílena především na sebevědomé ženy, které chtějí svou ženskou krásu a pochlubit se svůdnými křivkami.

Táňa Havlíčková: Country Trip

Tánina móda směřuje k osobitým ženám s vlastním stylem, které bezhlavě nepodléhají trendům. "Každá moje kolekce vychází z toho, co mám ráda já a jakou náladu chci ve své kolekci zpracovat," říká návrhářka, která se při své tvorbě brání vlivům módního diktátu.

Do jarní kolekce zapracovala své dvě lásky: nadčasovou černobílou kombinaci a květiny v jakékoliv podobě. Podle Táni tyto dvě kontrastní barvy přidají každé ženě na šarmu a jemné eleganci. Je to tak trochu nekonvenční kolekce pro horké léto v rozpáleném městě, tyto barvy zchladí a pohladí. Květinová řada je kolekce pro výlet na venkov, kde si odpočineme. Oblečeme se do laskavého lnu a u babičky si dáme k snídani čerstvé napečené koláče. A rády zapomeneme na naše věčné diety.