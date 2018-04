Nejčastěji se rozvádíme po čtyřech až šesti letech manželství

Historicky nejméně párů uzavřelo manželství v roce 2013, od té doby čísla pomalu stoupají, což potvrzují i data z loňského roku. Nejoblíbenějšími měsíci pro svatby zůstávají tradičně červen, červenec, srpen a září. Statistici ale zaznamenali i více svateb v květnu, který byl dříve vnímán podle lidových pověr pro ženění a vdávání jako nevhodný. Ve více než dvou třetinách případů uzavřeli sňatek dva dosud svobodní snoubenci, uvádí Český statistický úřad.

Průměrný věk ženichů byl v roce 2015 35,7 a nevěst 32,6. Jedna desetina sňatků v ČR je uzavírána s cizincem nebo cizinkou, častější jsou svatby Češek s cizími státními příslušníky než naopak. Nejčastěji se jedná o Slovenku nebo Slováka. Čeští muži si často za manželku volili také Ukrajinky a Rusky, české ženy nacházely životní partnery spíše v Německu a Velké Británii.

„Rodina má svůj řád. Otec a matka jsou jednotní, vzájemně se doplňují. Mimořádná je role ženy, přijímá a potvrzuje manžela i děti láskou, neverbální něhou, objetím, dotekem,“ uvedla své recepty na dobré manželství psycholožka Jiřina Prekopová na pondělí tiskové konferenci při příležitosti zahájení jedenáctého ročníku Týdne národního manželství.

Pokud chcete, aby manželství vydrželo, pomohou vám i rady předního odborníka v tomto oboru Johna M. Gottmana: „Při našem šestiletém sledování novomanželů jsme zjistili, že partneři, kterým manželství později vydrželo, reagovali na výzvy partnera vstřícně průměrně v 86 procentech případů, zatímco partneři, kteří se později rozvedli, pouze ve 33 procentech,“ říká odborník a dodává, že hádky mezi partnery v obou skupinách se většinou netýkaly nějakých konkrétních témat jako peníze nebo sex, ale zavinily je právě nevyslyšené výzvy k citovému propojení. Další tipy na spokojené manželství najdete zde.

Rozvodů nepřibývá

Spolu s daty o sňatečnosti zveřejňuje Český statistický úřad i méně radostná čísla o rozvodovosti. Počet rozvodů se snižuje, je to ale zejména odraz nižšího počtu svateb v posledních letech. Stále se rozpadá stejné množství manželských svazků - téměř polovina. Nejčastější příčinou je rozdílnost povah, názorů a zájmů, kvůli kterým skončily loni zhruba tři čtvrtiny oficiálních soužití, a to nejčastěji ve čtvrtém až šestém roce manželství. V úhrnu trvala rozvedená manželství průměrně necelých 15 let, v přibližně 57 % z nich musely soudy řešit i následnou péči o nezletilé děti.

Ovšem ani zkušenost s rozvodem neznamená, že by lidé zanevřeli na institut manželství. Přibližně 37 % rozvedených mužů a 36 % rozvedených žen se rozhodlo znovu zkusit štěstí u oltáře.

Podle statistiků se také čím dál více dětí rodí mimo manželství. Zatímco v roce 1993 jich bylo kolem 12 procent, v roce 2015 se jejich počet blížil polovině.

Celý článek jsme zaktualizovali o nové informace.