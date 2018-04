Cate Blanchettová na rok upozadí herectví kvůli adoptivní dceři

Posledních pět let šla Cate z role do role. To se teď ale změní. Poté, co adoptovala dceru Edith Vivian Patriciu a stará se tak dohromady o čtyři děti, nabral její život trochu jiný směr.



„Na začátku tohoto roku nám volali ohledně adopce a následně jsme adoptovali malou holčičku. Prostě jste napsaní v pořadníku a najednou vám zavolají, že pro vás mají dítě. Nikdy ale nevíte, jaké dítě vám přiřadí,“ sdělila Blanchettová v rozhovoru pro Harper ́s Bazaar.

Doma už mají Cate s manželem, divadelním režisérem Andrewem Uptonem, tři syny. Nejstaršímu Dashielovi je 14 let, Romanovi 11 a Ignatiusovi 8. „V roce 2016 toho moc neplánuji. Naše tři biologické děti byly výjimečné a bylo úžasné sledovat, jak vyrůstají,“ sdělila herečka, která se rozhodla raději pro adopci v Americe než v její rodné Austrálii, kde je adopce komplikovanější.

„V Austrálii je to pochopitelné. Lidé si z historie pamatují nemorální a necitlivé vytržení dětí původních obyvatel z rodin. Vzali je jejich biologickým rodičům. Na základě toho vznikla spousta zákonů. A ty se přiklánějí na stranu dětí,“ doplnila herečka.