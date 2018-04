Časopis Ženin: Pornografie pro ženy jako zrcadlo vlastní sexuality

Jak společně sledovat porno Rady sexuoložky Hany Fifkové 1. Na porno se dá dívat jen tehdy, když oba souhlasí. Ani jeden z partnerů by se neměl nutit. 2. Partneři by se měli vzájemně ušetřit obdivných poznámek na adresu herců, například jejich tělesných rozměrů a tak podobně. 3. Diskuse o vhodných typech pornografických a erotických filmů může být dobrým zdrojem výměny informací o vlastní a partnerově sexualitě. Někdy bývá snazší říci, na co by se člověk rád díval, než co by rád dělal, i když se to obsahově shoduje. 4. Sledování pornofilmu může být dobrým způsobem erotické předehry, spojené například se společnou masturbací. Nicméně platí, že nejdůležitější je se do ničeho nenutit, což předpokládá i dovednost říci "ne, to se mi nelíbí". 5. Po zhlédnutí porna by neměl ani jeden z partnerů mít pocit nedostatečnosti a neměla by být zpochybněna kvalita společného skutečného milování. Zde by měli obzvláště muži našlapovat po špičkách, neměli by dávat striptýz hlavní hrdinky své partnerce za vzor a chtít po ní, aby všechny polohy, které zhlédli ve filmu, převedla ve skutečnost.