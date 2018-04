Díky dětem jsem přestala mít komplexy, přiznala Mulliganová

Carey Mulliganová v srpnu přiznala, že se podruhé stala maminkou. Mateřství jí přináší i poněkud nepříjemnější chvilky. Na jedné společenské akci jí proteklo mateřské mléko přes šaty a měla na prsou mokré skvrny. „Dřív bych se zavřela na záchodě a brečela tam. Snažila bych se utéct. Ale bylo to jen trochu legrační. Bylo to směšné. Řekla jsem si jen, že to dokazuje, jaké to je být pracující matka v 21. století. Kašlala jsem na to,” popsala v rozhovoru pro Harper’s Bazaar.

Herečka prozradila, že díky dětem změnila pohled na život. Pokud by se nyní měla něčeho bát, tak je to vlastní smrti. „Od narození dětí se bojím, že je tu jednou budu muset zanechat samotné,” prohlásila.

Dodala, že až díky těhotenství začala o sobě přemýšlet jako o krásné ženě. Předtím jí vadila její stehna, nechtěla ani nosit nic nad kolena, protože si říkala, že má ošklivé nohy. „Od mládí jsem trpěla různými komplexy kvůli vzhledu. Až v těhotenství jsem si uvědomila, že mé tělo má vlastně úplně jinou funkci, než vypadat dokonale,” dodala.

Carey Mulliganová svou filmovou kariéru zahájila v roce 2005 ve filmu Pýcha a předsudek. V roce 2010 získala cenu BAFTA a byla nominována na Oscara i Zlatý Glóbus za ztvárnění Jenny v dramatu Škola života. Ve filmu Velký Gatsby hrála po boku svého hereckého idola Leonarda DiCapria.