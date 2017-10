Za deprese jsem se nenáviděla, říká modelka Cara Delevingne

„Nenáviděla jsem se, že trpím depresí. Hádala jsem se se svým vnitřním já. Nadávala jsem mu a pak jsem litovala, že jsem říkala fakt hnusný věci. Nechápala jsem, co se děje, a nechtěla jsem dál žít. Vím, že to zní hloupě, ale příliš jsem spoléhala na lásku ostatních lidí, abych byla šťastná. Musela jsem se naučit mít se ráda, teprve pak jsem začala být spokojená sama se sebou. Trvalo to dlouho,“ řekla Cara pro magazín Net A Porter.

Mladá modelka se potýká s depresemi od patnácti let. Viní z nich matku, která byla závislá na drogách a Cara kvůli ní vyrostla příliš rychle.

„Cítila jsem se odcizená a osamělá, přála jsem si, aby mě lidé milovali, takže jsem se na nikoho nikdy neuměla zlobit a svůj hněv jsem obracela proti sobě,“ říká.

Svůj boj s depresemi má už prý pod kontrolou. Cara neřeší ani svou sexuální orientaci a randí se ženami. Snaží se prorazit také v Hollywoodu. Na kontě má několik filmů a v příštím roce se objeví ve snímku Life In A Year po boku herce Jadena Smitha. S hercem Orlandem Bloomem natáčela v Praze seriál Carnival Row, který bude mít premiéru v roce 2019.