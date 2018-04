Cameron sní o fotbalistech

11:44 , aktualizováno 11:44

Hollywoodská hvězda Cameron Diazová má o svém kýženém dárku vcelku jasnou představu. Nedávno si totiž zavzpomínala na středoškolská léta a na svoji práci roztleskávačky při zápasech amerického fotbalu. Proto ji teď v předvánočním čase napadlo, že si zřídí agenturu, která by roztleskávačky na různé akce půjčovala. "Vím, že je to šílený sen, protože každý sportovní klub má své krásky, ale kdo by nechtěl mít na zápase úžasné holky Cameron Diazové?