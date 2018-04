Být stará se nenosí. Je to dobře, nebo ne?

Ženy, které neumějí stárnout Někdy se zaseknou v určitém věku a chtějí se oblékat pořád stejně, někdy se zamilují do stylu, který jim příliš nesvědčí. Helena Vondráčková (63) a Jitka Zelenková (60) v šatech, které měly odložit před dvaceti lety. Jakkoliv jsou stále ve formě. Bára Štěpánová (51) má svůj výrazný styl, který jí většinou sluší. Ale póza malé roztomilé holčičky by měla letět do koše.