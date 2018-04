Byliny lásky zpestří zamilovaným jejich den

Afroditin pás však byl pro obyčejného smrtelníka nedostupný. Lidstvo pak hledalo jiné prostředky s kouzelnými účinky. Jejich název afrodiziaka je odvozen právě od jména smyslné bohyně.

Člověk za dlouhou dobu své existence nalezl mnoho živočichů, nerostů a spoustu bylin s magickými, opojnými či stimulujícími vlastnostmi.



Slunečnice i kakaovník

Mezi rostliny, které díky skleníkové produkci lze koupit v květinářství i v zimním období, patří slunečnice. Ta je pěstována více než 3000 let a pro své účinky byla oblíbená už u starých Mayů. Ti znali její povzbuzující schopnosti a vyráběli odvar z okvětních lístků. Jiný recept doporučuje čerstvé slunečnicové plátky osolit, opepřit a osmažit na oleji.



Také kakaovník se ve staré Americe těšil této pověsti, proto lze doporučit čokoládové bonbony. Navázané na aranžérském drátku mohou obohatit jednoduchou květinovou kompozici. Původní nápoj, připravovaný Indiány z rozemletých bobů a spousty jiného koření, však připomínal dnešní čokoládu jen velmi vzdáleně. Pro zajímavost - kakaovými boby se platilo aztéckým nevěstkám.



Dejte si granátové jablko

Rostlinou spojovanou s láskou je už od starověku granátovník. Ten byl přisuzován jako symbolická rostlina právě bohyni lásky Afroditě. Staří Řekové nebyli jediní, kteří ho spojovali s erotikou a smyslností. Je zmiňován i v souvislosti s jiný mi bohyněmi lásky, s Venuší a Astarte. Plody marhaníku granátového, jak se tento keř botanicky nazývá, je možné často nalézt i na starých egyptských kresbách. Granátová jablka, někdy nazývaná jablky lásky, se dnes už dají koupit v obchodech s ovocem a zeleninou.



Ve Střední Asii se k nim váže zvyk pojídat granátové jablko s milovanou osobou, ta už pak prý nikdy nechce odejít. Ať už je to pravda nebo ne, společné dobývání semínek obalených krvavě rudou lahodnou dužninou může být zpestřením valentýnského večera.



kořenění vzbuzuje smyslnou rozkoš

Orientální lidová moudrost nedá v souvislosti s afrodiziakálními účinky dopustit na mnohá koření, například hřebíček, skořici, muškát, ale i pepř. Také čeleď zázvorovitých zahrnuje mnoho rostlin, které podle orientálního lidového lékařství ohřívají tělo a tím vzbuzují touhu. Nejznámější z nich jsou kurkuma, která je hlavní složkou kari koření, a zázvor, který je pro své schopnosti zmiňován i v koránu. Dále je to kardamom, jehož mletá semínka se v Orientě přidávají do kávy.



Téměř neznámý je v Evropě galgán a maraba. Používají se především v jihovýchodní Asii. Křesťanská kultura, na rozdíl od uvolněnějšího Orientu, afrodiziakům příliš nepřála. Zejména mladé lidi nabádala k omezení kořenění, protože vzbuzuje smyslnou rozkoš a příliš brzy probouzí pohlavní pudy. V Evropě takové rostliny rovněž rostou. Mrkev, celer a petržel jsou běžnou součástí zahrad.



Libeček konzumujte syrový

Obzvlášť petržel byla v antice symbolem znovuzrození a její stonky byly ve středověku používány ke vzbuzování milostného okouzlení. Ne nadarmo má libost ve svém názvu i další běžně pěstovaný druh - libeček. I jeho účinky jsou, stejně jako u ostatní kořenové zeleniny, mnohem zřetelnější při konzumaci v syrovém stavu.



Do stejné čeledi jako mrkev náleží i anýz a koriandr. Na rozdíl od kořenové zeleniny jsou však užitkovou částí plody. Bazalka, rozmarýn a šalvěj jsou neodmyslitelnou součástí jihoevropské kuchyně. Účinky éterických olejů obsažených v nadzemní části rostlin si však můžete vychutnat i v teplé koupeli.