Byl první Máj, byl sexu čas!?

"Nemyslím, že by komerční informace o sexu nějak významně naši společnost ovlivňovaly," tvrdí sexuoložka Hana Fifková.

Daleko větší význam mají podle odborníků rodiče, kteří zásadně a na prvním místě ovlivňují své děti. "Táta s mámou mohou dítěti nejlépe zprostředkovat, jak vypadá láskyplný vztah dvou lidí a jak opatrně se s ním musí zacházet. Dítě se může dozvědět například i to, že existuje sex bez lásky, ale že s láskou je mnohem lepší," tvrdí Fifková.

V dobře fungující rodině je dítě bezprostředním svědkem rodičovské lásky. Škola přidá informace spíše preventivního charakteru - jak se chránit před sexuálními riziky. Fungují - li dobře oba tyto zdroje osvěty, nemusíme se bát, že bude dítě ovlivněno pornočasopisem nebo něčím podobným a že si jednou bude plést první máj se sexuálními orgiemi.

Chceme vztah se vším všudy

Většina lidí touží stále po tom samém jako dřív: prožít život ve spokojeném a naplněném vztahu se vším všudy. V liberální společnosti však žijeme svobodněji, takže když nevychází láska, spokojí se klidně jen se sexem, někdy i naopak.

"V ordinaci potkávám především takové páry, kterým se sex ve spojení s láskou právě zkomplikoval," říká sexuoložka Hana Fifková. "Otázkou ale je, kolika z nich se povede naplnit vztah plný lásky i sexu. Je to totiž neuvěřitelně nesnadné."

Sex patří nejvíc k zamilování

Sex patří mnohem více k citu, který teprve v lásku může vyústit - tedy k zamilování. Tahle první etapa vztahu trvá měsíce až roky a těží hlavně ze vzájemné erotické přitažlivosti partnerů. Toužíte po něm, zamilováváte se však spíše do své představy o něm. Když zamilování skončí, teprve v té chvíli se můžete začít dobře rozhlížet, kdože to stojí po vašem boku. Láska přichází až později, je to cit eroticky méně zabarvený, ale evidentně hlubší.

V období zamilování je lehké spolu sexuálně žít. Většinou to jde samo a lidé toto období popisují jako období "to jsme nevylezli z postele". Partnerský sexuální život v etapě lásky nebývá tak intenzivní, ale vynahrazuje si to v kvalitě. "Někdy," upozorňuje Fifková.

Bez lásky je to spíš pro chlapy

Sex bez lásky v podobě prostituce existuje dodnes a je stále vnímán jako zábava, pro mnohé (a zvlášť ženy) poněkud pokleslá. Bez lásky vyplyne i noc s náhodnou známostí, sex s partnerem, který nás donutil, anebo i tam, kde je jeden z partnerů dlouhodobě nemocen.

Rozhodnutí, zda mít s někým sex bez lásky a jakéhokoli jiného citu, je věcí každého člověka. "Nutno říci, že k takovému řešení sexuální potřeby mají lepší předpoklady muži především díky biologicky podmíněné dobré výkonnosti jejich sexuality," shrnuje sexuoložka.

Chuť ano, povinnost ne

Lidé by se měli fyzicky milovat především tehdy, když po sobě eroticky touží a na sex mají oba chuť. "U dlouhotrvajích vztahů může pak jít spíše o hluboké přátelství a loajalitu," dodává Fofková.

Možná se můžeme někdy setkat s postojem: nemám chuť, netoužím, ale z lásky to pro něj, pro ni udělám. V takovém případě Fifková doporučuje maximální opatrnost. Láska se podle ní snadno mění v pocit povinnosti a posléze i odporu.