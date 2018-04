Bushová si odvezla překlad knihy o objevení Ameriky

„Všechno proběhlo v klidu a doufám, že s programem prvních dam byla paní Laura spokojená,“ věří Klausová.

Sama totiž pro prezidentské manželky dopolední i odpolední výplň času, kdy jejich muži měli svoje politické povinnosti, vymyslela. Livia Klausová také vybírala pro americký prezidentský pár dárek: české sklo.

Tak to chtěla americká strana

Během dopoledne prošly dámy v doprovodu žen velvyslanců křížem krážem hradní zahrady. Zastavily se v altánku, kde hrála hudba, vypily společně kávu a nakonec dorazily do Lobkovického paláce na výstavu o starších českých dějinách. Odpoledne se pak v doprovodu Livie Klausové podívala Laura Bushová podruhé do knihovny Strahovského kláštera.

„Návštěvu knihovny jsem navrhla, přestože vím, že v ní paní Laura už v roce 2002 byla. Má ke knihám vztah, především díky své dřívější profesi. Ale ukázali jsme jí i jiné prostory Strahovského kláštera. Vyslechly jsme i malý varhanní koncert mozartovských variací,“ líčí průběh odpoledního programu Klausová.

„Velmi krásné bylo, když nám pan opat a jeho spolupracovníci ukázali některé vzácné tisky. Knihu o objevení Ameriky nám dokonce dali do rukou,“ neskrývá nadšení česká první dáma.

Na setkání s Laurou Bushovou se prý pečlivě připravovala. „Při takových příležitostech se snažíte vždy zjistit, co vašeho hosta zajímá, co ho těší. Nastudujete si i fakta o zemi a o politickém systému, což tedy v tomto případě už nebylo nutné. Ale není to zdaleka jen o kostýmku,“ odpovídá na otázku, zda si při této příležitosti nechala ušít speciální oděv. Nenechala.

Na program prvních dam měli přístup jen fotografové. A ti navíc dostali jen dvakrát příležitost fotografovat. „Tak si to přála americká strana,“ podotýká k tomu Klausová.