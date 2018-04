To má za následek hromadění hlenů a sekretů, způsobující neustálý kašel. Pokud jsou hleny infikovány, může se tento kašel dále zhoršovat. Bronchitida má dvě formy. Akutní a chronickou. Akutní se rozvíjí náhle, například po nachlazení. Projevuje se suchým kašlem a horečkou a nejsou na ni účinná antibiotika. Chronická bronchitida vzniká dlouhodobým drážděním dýchacích cech například prachem, tabákovým kouřem nebo znečištěným ovzduším. Tato forma bronchitidy může způsobit poškození plic a průdušek.

Příznaky

Vytrvalý kašel, vykašlávání hustého hlenu, bolesti na hrudníku, dušnost, dýchací potíže, bolesti v zádech nebo svalech a zvýšená teplota.

Koho se tato nemoc týká?

Bronchitida se nejčastěji vyskytuje u kuřáků a u lidí pohybujících se v zakouřeném a prašném prostředí.

Prevence a léčba

Při akutní formě tohoto onemocnění by se měl dodržet klid na lůžku, potlačování horečky a podávání léků, které podporují vykašlávání. Při bakteriální infekci se podávají antibiotika. U chronické bronchitidy se používají bronchodilatační léky (léky, které rozšiřují dýchací cesty a usnadňují tak dýchání). Mělo by se vyvarovat látkám, které dráždí dýchací cesty) a při dechové nedostatečnosti by se měl podávat kyslík. Lidem náchylným k opakovaným zánětům se nedoporučuje kouření, pobyt v zakouřených místnostech a používáni aerosolů (sprejů, deodorantů). Naopak je doporučováno pití dostatečného množství tekutin.