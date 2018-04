Britské ženy chtějí, aby retušované fotky modelek měly zvláštní označení

Organizace petiční akci zahájila ve čtvrtek. Camerona má přimět k podniknutí kroků, které umožní "vytvořit generaci sebevědomých dívek a mladých žen".

Akce podle agentury Reuters reaguje na výsledky průzkumu, podle něhož polovina Britek ve věku 16 až 21 let zvažuje plastickou operaci, 42 procent dívek ve věku od 11 do 16 let zase připustilo, že si kvůli postavě hlídá, co jí nebo že omezují příjem některých potravin.

Podle šéfky britské organizace Liz Burnleyové průzkum i každodenní zkušenost ukazují, že se dívky cítí být vystaveny tlaku představ o ideálu tělesné krásy. Ten je však nedosažitelný, protože ho zosobňují vyretušované krásky z plakátů.

"Jsme pyšné, že podporujeme volání našich členek, které se domnívají, že je na čase, aby ministerský předseda reagoval na jejich znepokojení a konal v zájmu dívek a mladých žen z celé zemi," uvedla Burnleyová.

Další členka organizace Natalie Fontaineová prohlásila, že vylepšené obrázky modelek, celebrit a dokonce i "obyčejných" žen v magazínech a reklamách mohou působit na sebedůvěru dívek a mladých žen.

Eva Herzigová Sophie Marceau

"Většina z nás nemá tušení, jak výrazně jsou tyto fotografie upravovány, a jsme šokovány, když si uvědomíme, že představy, které máme o celebritách a modelkách, neodpovídají realitě," řekla Fontaineová.

Expertka na stravovací poruchy Susan Ringwoodová zdůraznila, že mladí lidé trpící tímto neduhem se často svěřují, jak jim přechod na správné stravovací návyky komplikují všudypřítomné obrazy nepřirozeně "dokonalých" těl.

Podle aktivistek by odhalení pravdy o reklamních fotografiích posílilo sebevědomí mladých lidí i pozitivnější vnímání jejich těl.

