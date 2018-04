Britové se na svatého Valentýna rozněžnili

12:48 , aktualizováno 12:48

Žádný den v roce nevyvracejí Britové tak přesvědčivě tradiční rčení, že jsou národem upjatých tváří, jako na svátek svatého Valentýna. Právě v Den zamilovaných svému okolí dokazují, že pod maskou rezervovanosti, ba odměřenosti jimi mocně cloumají city. Na svatého Valentýna se fešáci v proužkovaných oblecích proměňují v mazlivé medvídky, sebevědomé mladé ženy v přítulné kočičky, všude kolem je to samé "ťutimuti" a občas do toho masového něžnění zaburácí nenasytný tygr nebo vyhladovělá tygřice. Přísloví "Žádný sex, prosím, my jsme Britové" je dnes postaveno na hlavu.