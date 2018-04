Britové chodí na Čajkovského

Ačkoli díky počítačovým hrám se dnes už děti zabaví samy a dospělé u toho vidí spíš nerady, jsou právě Vánoce obdobím, kdy se vytahují karty a deskové hry, zejména Monopoly, Scrabble a Backgamon. Jeden z britských expertů (ve skutečnosti ředitel řetězce obchodů s hračkami) dokonce letos vytvořil dlouhý vzorec plný koeficientů, který má zajistit, že hraní společenských her povede ke zlepšení nálady, a nikoli k rodinné krizi.

Valná část Británie nemá naději spatřit sníh a třeskutý mráz se zejména jižně od skotských hranic také moc nevyskytuje. Tráva v londýnských parcích zůstane celou zimu zelená, venku vysazené palmy zde přežijí prosinec i bez skleníku a na Silvestra budou v některých oknech kvést květiny.

Pokud někdo bude chtít bruslit, musí v Londýně na uměle udržovaná kluziště. Pokud by chtěl lyžovat, vyrazí asi do Francie či do Švýcarska, protože je to dnes stejně drahé jako do Skotska a jsou tam lepší sjezdovky a větší záruka sněhu.

Vánoce začínají každý rok o něco dříve, jak se obchodníci těší na peníze spotřebitelů. Už v prvních prosincových dnech a někdy už na konci listopadu se ve vesnicích Anglie začínají objevovat vánočně ozdobené domy se žárovičkami, stromečkem, Santa

Clausem a dalšími symboly svátků.

Nezdá se, že by Angličané měli preference, pokud jde o vánoční stromečky. Prodávají se tu jak pravé, tak umělé a na odbyt jdou obojí. Ty pravé však prý budou letos poněkud dražší a hnědší, protože i jejich pěstitele postihlo v létě sucho.

Pro děti jsou samozřejmě hlavní dárky a na ty se musejí těšit až do rána po Štědrém dnu. Zatímco k českému stereotypu patří děti srkající horkou polévku a odmítající kapra, aby se už mohlo ke stromečku, anglickým vánočním obrázkem jsou děti tápající na Boží hod ještě ve tmě velmi časného rána z ložnic v horním patře

po schodech dolů, aby se dostaly k dárkům jako první.

Angličtí rodiče tak ale mají proti českým tu výhodu, že nemusí děti hned po rozbalení dárků honit do postelí.