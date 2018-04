Británie podporuje kojení, nabídne za něj matkám až 200 liber

Nejprve se program vyzkouší ve městech Sheffield a Chesterfield, kde by se do něj mělo zapojit kolem 130 matek z nejchudších oblastí. Za kojení dítěte po dobu šestinedělí dostanou poukázku na potraviny v hodnotě 120 liber, pokud s kojením vydrží až do půl roku, tak až v hodnotě 200 liber (asi 6 400 korun).

"Velká Británie se v žebříčku kojení dětí řadí mezi nejhorší země světa a počet kojených dětí se velmi liší napříč různými kouty země," prohlásila do médií Clare Reltonová z Sheffieldské univerzity, která s vládou na programu spolupracuje.



Nejméně kojí chudé ženy

Program se chce zaměřit na chudé komunity, ve kterých má dítě čtyřikrát menší šanci, že bude kojené. Kojení je přitom podle lékařů spojeno s mnoha zdravotními výhodami, jako je nižší náchylnost k onemocněním a infekcím, stejně jako nižší riziko cukrovky a obezity v pozdějším věku a dokonce i lepší školní výsledky. Pouze mateřským mlékem je během prvního půlroku života krmeno asi 34 % britských dětí.

Program má i své odpůrce, podle kterých se problém nedá vyřešit takto snadno, protože je složitější. Patří mezi ně i Janet Fyleová z Královské vysoké školy pro porodní asistentky. Domnívá se, že důležitější než peníze je snaha matky dát dítěti to nejlepší pro jeho zdraví. Matky z chudších poměrů a s nižším vzděláním se ale mohou potýkat s nedostatečnými informacemi o výhodách kojení pro dítě, které nevyváží reklamní kampaně mléčných formulí.



Nekojení je kulturní problém

"V mnoha oblastech, včetně těch zařazených do programu, žijí generace žen, které nikdy neviděly, jak se dítě kojí z prsu. V těchto komunitách to není kulturní normou," dodala Fyleová pro deník Independent.co.uk. Právě proto prý podle ní nebude tak snadné ženy motivovat. Mnoho z nich se navíc musí brzy po narození dítěte vrátit do zaměstnání, což kojení významně komplikuje.

Program nebude ženy nijak složitě kontrolovat, ale spokojí se s tím, co mu sdělí ženina porodní asistentka. Pokud bude pilotní program vyhodnocen jako úspěšný, mohla by se podpora kojení brzy týkat všech britských matek.



