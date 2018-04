Čtenářský recept: Bramborový salát s nálevem

Doba přípravy: 1,5 hodiny

Množství: 8 porcí

1,5 kg salátových brambor

350 g mraženého hrášku s mrkví

3/4 sklenice okurek

1 menší jablko

1 malá cibule

asi 0,5 dl oleje

ocet

voda

1 - 2 lžíce hořčice

pepř

sůl

200 ml majonézy

100 - 150 ml zakysané smetany

1. Vychladlé brambory oloupeme a rozkrájíme, zalijeme nálevem: do sklenice dáme asi třetinu octa, doplníme vodou nebo nálevem z okurek, silně osolíme a trochu opepříme a nalijeme na brambory, aby se nálev zasákl. Brambory v něm nesmějí plavat. Po chvíli ještě přidáme několik lžic oleje a promícháme. Po této úpravě brambory nenasáknou tolik majonézy a salát bude méně hutný a těžký.

2. Nakrájíme nadrobno jedno jablko, cibulku (lze vynechat) a okurky, vše přidáme k bramborám. Sterilovaná zelenina je příliš měkká nebo v nedobrém nálevu, proto používáme mražený hrášek a mrkev. S trochou soli a vody zeleninu uvaříme a vychladlou přidáme k bramborám. Vše promícháme a můžeme nechat odležet několik hodin nebo i do druhého dne.

3. 1 - 2 hodiny před podáváním do salátu zamícháme majonézu se zakysanou smetanou a hořčicí podle chuti, přikyselíme a přisolíme.

Poznámka: Tento jednoduchý salát děláme doma nejraději. Zkoušeli jsme během let i další přísady, ale vždy jsme se vrátili k původní variantě. Jako příloha ke kaprovi i k řízku je ideální.