Čtenářský recept: Bramborový salát podle Hrabošky

1 kg brambor

2 malé mrkve

1 malá petržel

malý kousek celeru

lžíce octa, lžíce soli, lžíce cukru např. krupice

malá cibule

3 ks sterilovaných okurek

malá plechovka sterilovaného hrášku

½ tatarské omáčky (cca 100 ml)

½ tatarské omáčky Yofresh (cca 120 ml

může být i malé jablko

sůl, pepř

1. Brambory umyjeme a uvaříme ve slupce doměkka. Ještě horké je oloupeme, nakrájíme na kostičky, dáme do mísy a ještě teplé osolíme a opepříme.

2. Ve druhém hrnci uvaříme 1 mrkev, petržel a celer ve sladkokyselém nálevu (do vody přidáme po lžíci octa, soli a cukru). Uvaříme do měkka a poté nakrájíme na drobné kostičky, přidáme do nakrájených brambor.

3. Přidáme nadrobno nakrájené okurky a na velmi drobno nakrájenou cibuli a sterilovaný hrášek. Nastrouháme na jemno syrovou mrkev a jablko, vmícháme do salátu. Nakonec přidáme poloviny obou tatarek a zamícháme.

TIP: Pokud neseženeme Yofresh tatarku, můžeme dát obyčejné "helmansky" více než 100 ml a přidat místo Yofresh bílý jogurt.