Jste unavení? Jděte se projít nebo si pusťte hudbu

Vyzkoušejte něco nového

Nedávný výzkum jen potvrdil to, co lidé, kteří cestují po světě, nebo ti, co se neustále vzdělávají, už dávno vědí: nová zkušenost nebo zážitek vás zbaví únavy a dokonale povzbudí.

"Víme, že když lidé dělají něco nového, uvolní se chemická látka zvaná dopamin," říká autor zmíněného výzkumu doktor Gregory Berns, neurovědec z Emory univerzity v Atlantě a autor knihy Satisfaction: The Science of Finding True Fulfillment.

Ale nové zážitky a zkušenosti mají ještě jednu výhodu. Tým doktora Bernse v posledních pěti letech objevil, že dopamin je také motivující látkou. Jinými slovy, když se rozhodnete jet třeba na výlet nebo se začnete učit španělsky, pocítíte díky dopaminu nával inspirace na další nový projekt, ať už doma nebo v práci.

Pohybujte se

Čím jste aktivnější, tím lepší je váš krevní oběh.

"A dobrý krevní oběh je nezbytný pro dostatek energie, jelikož krev přenáší kyslík a živiny (které, fungují jako pohonná hmota pro buňky) do svalů, mozku a tak dále," říká internista Jacob Teitelbaum.

Pokud pracujete u stolu, několikrát za den se postavte (ideální je alespoň jednou za hodinu), aby si vaše tělo odpočinulo od činností, jako je psaní na počítači a sledování monitoru. Při telefonování také vstaňte nebo se projděte po pracovišti. Snažte se také sedět rovně.

Správná pozice otevře hrudní dutinu a váš přísun kyslíku se zvýší až o 30 procent, což vám podle doktora Teitelbauma dodá energii. Doktor Andrew Weil, autor knihy Healthy Aging, také doporučuje vyměnit židli nebo křeslo za balon na cvičení, který vás donutí sedět rovněji. Jestliže musíte trávit delší čas jízdou v autě, alespoň pravidelně otáčejte krkem, pokrčujte ramena a točte chodidly, aby vaše krev mohla cirkulovat.

Zhluboka dýchejte

Mělké dýchání brání tělu v dostatečném příjmu kyslíku. Většina lidí nedokáže při stresu zhluboka dýchat, což je jeden z důvodů, proč se mohou na konci pracovního dne cítit přetažení.

Podle doktora Weila by správné dýchání mělo být hluboké, pomalé, klidné a pravidelné. Tímto způsobem se do vašich buněk dostane více kyslíku, čímž se zpomalí srdeční rytmus, sníží krevní tlak a zlepší krevní oběh a to vše dohromady znamená více energie.

Weil doporučuje provádět jednoduchá dechová cvičení dvakrát denně nebo pokaždé, když cítíte, že ztrácíte energii a sílu.

Zacvičte si

Energii vám také dodá pravidelný pohyb. Doktor Woodson Merrel, ředitel integrativní medicíny z Continuum Center for Health and Healing v New Yorku doporučuje alespoň 30 minut cvičení třikrát týdně.

Pohyb snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a vede ke zvýšené vitalitě. Studie prokázaly, že i obyčejná procházka vás dokáže doslova nabít energií.

Probíhající výzkum zabývající se vztahem nálady a pohybu pod vedením profesora psychologie Roberta E. Thayera z univerzity California State na Long Beach zatím zjistil, že čím více kroků účastníci studie udělali, tím větší příliv energie nahlásili.

Povzbuďte se jídlem

"Pravidelný přísun potravy, tři malá jídla se svačinami mezi nimi, udrží vaše hladiny cukru v krvi v rovnováze, takže nezažijete vzestupy a pády (energie), které nastanou, když jste moc dlouho bez jídla," říká dietoložka Molly Kimball z Ochsner Clinis's Elmwood Fitness Center v New Orleans.

Pro dostatek energie by ideálně vše, co sníte, mělo obsahovat komplexní uhlohydráty (zelenina, obiloviny) a bílkoviny (ořechy, sýry). Zkuste třeba jablko či mrkev s kouskem sýra.

Svačinky, jako jsou sušenky nebo bílé pečivo, poskytují okamžitý přísun energie, ale tělo je rychle spálí a energie zase rychle opadne. K uspokojení touhy po sladkém doktor Teitelbaum doporučuje hořkou čokoládu. Ta obsahuje látku zvanou fenyletylamin, která pomáhá ke zlepšení nálady a pozornosti, a také lehký stimulant theobromin.

Dělejte to, co vás baví

Legrační lidé, rytmická hudba nebo filmové komedie, to vše může podle výzkumu zvyšovat hladiny energie.

"Ve skutečnosti cokoli, co vás baví, může zvyšovat vaše hladiny endorfinů, stejných látek, které se uvolňují při cvičení," vysvětlil Weil.

Naopak se zase snažte ze svého života odstřihnout vše, co vám odčerpává energii a unavuje, ať už jsou to různé nepříjemné činnosti nebo lidi typu ufňukanec či negativista.

Dbejte na dostatek tekutin

Vaše tělo potřebuje vodu, aby přepravovala kyslík do buněk. Pokud nebudete mít dostatek tekutin, budete se cítit unavení nebo vás bude bolet hlava. Experti doporučují denně vypít alespoň 4 velké sklenice vody.

Kofeinové nápoje mají sice špatnou reputaci, ale když se užívají v rozumné míře, mohou vás povzbudit. Místo kávy však raději zvolte zelený čaj. Ten totiž obsahuje kromě kofeinu také l-theanin, uklidňující látku, která potlačuje nervozitu, jež plyne z užívání kofeinu.

Jděte na čerstvý vzduch

Pokud jste unavení a bez energie, jděte na chvíli ven. Studie ukazují, že trávení času venku pomáhá snižovat stres a krevní tlak.

"Sluneční svit rovněž zvyšuje tělesnou produkci serotoninu, který zlepšuje náladu a zvyšuje energii," říká Teitelbaum.