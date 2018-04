Blog: Maminka, nebo babička?

Následně jí vysvětlil možná rizika a nesmyslný nápad jí rozmluvil. Iveta si nechala poradit a dnes, po pěti letech, je moc ráda, že ho poslechla. První dítě měla těsně po dvacítce a druhé těsně po třicítce.

Blog na víkend Každý týden má jeden z vašich blogů šanci uspět jako Blog na víkend, který vydáme v jedné z rubrik OnaDnes.cz. Tento víkend zvítězila Mia Kobosilová. Její blog najdete zde.

Občas lituje, že neměla po té dvacítce obě, protože už by teď měla klid. Místo toho s mladším synem řešila, na jakou půjde střední školu. Starší už je samostatný.

Když si představí, že by kolem ní v šestačtyřiceti ještě běhal školkáček, jímá ji hrůza. Klidu, když děti vyletí z hnízda, už by se nejspíš ani nedožila.

Na Ivetu jsem si vzpomněla, když jsem si přečetla článek paní Kaňokové, která pěla ódy na starší matky.

Trend odkládání mateřství má velmi negativní důsledky. Nejvhodnější věk pro početí dítěte je pro maminku 25 - 29 let. Se stárnutím vzniká mnohem vyšší riziko vrozených vad, nízké porodní váhy a podle posledních výzkumů i autismu (u žen po čtyřicítce je to dokonce o více než 50 %). Hlavním důvodem je stárnutí vajíček, které se ženám tvoří již v prenatálním období, a pak jen stárnou a čekají na své uplatnění.

Od 35 let může být poškozena až třetina vajíček (např. chybným počtem chromozomů). U žen po 45. roce už je riziko obrovské. Jen pro zajímavost - vysoké riziko hrozí i u mladičkých maminek do 19 let. Když se mamince v babičkovském věku narodí úplně zdravé dítko, je to vlastně malý zázrak.

A ještě se pokuste podívat na tohle téma očima dětí. Jak k tomu támhle Honzík přijde, když s ostatními dětmi rodiče dovádějí, sportují, jezdí na výlety a jeho tatínek už nemůže na nohy a maminka má návaly. Než dostuduje, už se o ně bude muset starat. Takže pokud nejste boháči, kteří dítě zabezpečí až do smrti a zajistí mu mladou chůvu, nebuďte sobci.



Prostě tak jako u všeho, nejlepší je zlatá střední cesta, každý velký extrém je problémem.