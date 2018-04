Bleskurychlý rostbíf

NA 4 PORCE

Příprava: 40 minut + 30-40 minut smažení a pečení + 24 hodin marinování

* 800 g hovězí roštěné

* 200 ml oleje

* 100 ml worchesterské omáčky

* sůl, pepř

* tuk na smažení

1. Maso očistěte a odblaňte. Vložte je do misky, osolte, opepřete a zalijte olejem s worchesterskou omáčkou; mělo by být celé ponořené. Uložte do lednice a nechte nejméně čtyřiadvacet hodin marinovat. Hovězí průběžně otáčejte.

2. Rozehřejte troubu na 240 °C, horkovzdušnou pak na 220 °C. Na pánvi rozpalte tři lžíce oleje a maso na něm ze všech stran osmahněte tak, aby se zatáhlo a nepouštělo šťávu.

3. Položte hovězí na pekáč a dvacet minut pečte. Pokud dáváte přednost důkladně propečenému masu, pak ho nechte v troubě o pět minut déle.

4. Nakrájejte ostrým nožem na tenké plátky a podávejte.