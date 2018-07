Nejpodivnější kousky letošního léta. Pizza plavky a chlupaté pantofle

Pizza, chlupy a Donald Trump na plavkách

Pizzu mají rádi snad všichni. Tak proč si ji nedat i na plavky? Ideálně, pokud jsou v tělové barvě a trojúhelníčky pizzy zakrývají pouze intimní partie. Možná to někomu přijde jako skvělá seznamovací taktika, nám v redakci jako slušný bizár. Neméně nás děsí i podobné modely ve stylu párku v rohlíku, nudlové polévky, avokáda či kusu masa.

To však není zdaleka to nejhorší, co na plavkách můžete mít. Internetové obchody si libují i v takových věcech, jako jsou obličeje slavných. Kupříkladu herce Nicolase Cage, Stevea Buscemiho, Vladimíra Putina nebo Donalda Trumpa.

Asi nejodpornější jsou plavky s potiskem chlupaté mužské hrudi. Mnoho z nás žen tráví poměrně dost času, aby se chlupů dočista zbavilo, takže neexistuje jediný důvod, proč si je dávat na plavky.

Chlupaté pantofle

Od roztomilých bambulek a chlupatých aplikací na botách s jehlovým podpatkem jsme se letos v létě posunuli k chlupatým pantoflím. Je to takový hybrid mezi sexy pantoflíčky ze sex shopu a hotelovými trepkami do wellness zóny. Jednou se v nich objevila zpěvačka Rihanna a rázem je měli všichni. Co na tom, že pantofle jsou přeci od toho, aby nechávaly nohy větrat?

Plastová sukně

Sice půlka planety zbrojí proti používání plastů, přesto módní průmysl zažívá plastový boom. Boty, kabelky, ale třeba i umělohmotné kalhoty vládly přehlídkovým molům už minulý podzim a zimu. Letos na jaře to byly spíše pláštěnky a batohy. A s příchodem léta je čas na vinylovou sukni. Můžete mít pěkně barevnou jako z futuristických filmů nebo sáhnout po průhledné klasice. Taková sukně je jako stvořená na diskotéku ve stylu 70. až 80. let.

Cyklistické šortky

Obliba devadesátkových trendů stále stoupá a do ulic se vracejí věci, na které jsem chtěli navždy zapomenout. Třeba jako upnuté šortky. Po revoluci to byl velký hit. Barevná a přiléhavá krátká verze legín, která byla tak závratně pohodlná až některé sváděla nosit je klidně i týden v kuse. A to i přesto, že je v nich vidět každý detail postavy.

Postupně se tento kousek vytrácel z ulic, až zůstal pouze v posilovnách, na atletických stadionech a těle cyklistů. Tam mu dlouhou dobu bylo nejlépe, dokud mu svoji postavu nepropůjčila Kim Kardashianová. V obtažených šortkách nakupuje a v jejich lehce vylepšené verzi se vydala i na party. Sem tam se v nich objeví i další celebrity, jako například Emily Ratajkowski nebo Hailey Baldwinová. Je na místě zdůraznit, že na to mají postavy, což se o řadě pouličních nositelek podobných kousků říci rozhodně nedá.